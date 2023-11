Zemědělci, lesníci a ochránci přírody: V novele zákona o myslivosti se rozhoduje také o osudu našich lesů

Robert Seifried 1.11.2023 07:55

Jistě existují morální myslivci, ale nalijme si čistého vína, je jich velká menšina. Můj otec byl myslivcem, jak on sám říkal "dobrovolným myslivcem", ale i když musel být členem myslivecké organizace, aby mohl dělat to, co měl rád, měl se před organizovaným společenstvím myslivců vždy na pozoru. Jeho častá slova byla "Nikde není tolik komunistů jako mezi myslivci". A to bohužel stále trvá, ať už dnes volí Babiše nebo Okamuru, nebo snad nějaký ještě horší bizár, je jedno, jak si dnes říkají, komunistická mentalita v nich stále je. Komunisté (velká většina myslivců), se nikdy nestarali o prospěch krajiny, ale jen o výnosy ze dřeva a z lovu. To byla a je jejich jediná mantra. Buďte ve střehu před většinovými mysliveckými organizacemi! Ona ta jejich komoušská mentalita arogantní vůči přírodě jednou vymře, ale potrvá to déle, než bychom si přáli, několik generací. Ale jednou to přijde a myslivci (ti budoucí, ti dobří a morální) budou mít zase respekt celé společnosti.

