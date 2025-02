Noví ředitelé Povodí Moravy a Odry se zaměří na následky loňských povodní

Zdroj | Povodí Moravy Ilustrační foto

Povodí Moravy i Povodí Odry mají nové ředitele, vedení převezme David Fína a Petr Birklen. Oba uvedli, že jejich prioritou bude řešení následků loňských povodní a budování protipovodňových opatření. Stávající ředitelé Povodí Moravy a Odry, tedy Václav Gargulák a Jiří Tkáč, končí na svých postech na základě vlastní žádosti. Noví ředitelé podle ministerstva zemědělství vyhráli výběrová řízení, do funkce je ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) oficiálně uvede na přelomu února a března."Území, které podniky spravují, bylo výrazně postiženo loňskými povodněmi a čeká jej náročná a dlouhotrvající obnova. Od nového managementu obou podniků očekávám proaktivní přístup, otevřenou komunikaci s klíčovými partnery i širokou veřejností. Současně jsem rád, že mohou v mnohém navázat na dobrou práci končících ředitelů, kterým chci za jejich dlouholetou práci poděkovat,“ uvedl Výborný.

Oba nastupující ředitelé již v podnicích pracovali. David Fína dosud v Povodí Moravy zastával pozici technickoprovozního ředitele, Petr Birklen působil v dozorčí radě Povodí Odry a zastával funkci místopředsedy představenstva Regionální rozvojové agentury.

Budoucí šéf Povodí Moravy uvedl, že za aktuální prioritu podniku považuje řešení následků loňských povodní. "Zasáhla téměř celé území povodí Moravy a rozsah škod na vodohospodářském majetku dosáhl tří miliard korun," podotkl Fína. Klíčové podle něj bude do budoucna ochránit a zabezpečit vodní zdroje a vytvořit na tocích a ploše povodí technická i přírodě blízká opatření vedoucí k ochraně před povodněmi, případně ke zmírnění jejich následků.

Také Birklen uvedl, že ve střednědobém horizontu je pro něj prioritou odstranění povodňových škod. "Aby byly naše stavby na případnou další povodeň lépe připravené," uvedl. Podnik se podle něj musí také více zapojit do obnovy území a vnímat přitom požadavky samospráv a dalších partnerů.

Za zásadní úkol zmínil Birklen také plánovanou přehradu v Nových Heřminovech na Bruntálsku a navazující komplex opatření. "Bez jejich realizace nebude povodňová ochrana významné části povodí dostatečná," podotkl. O výstavbě přehrady se hovoří od roku 1997, o stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Podle posledních odhadů by se mělo začít stavět v roce 2027. Stavební práce by měly trvat pět let a stát asi devět miliard korun.

Proti přehradě dlouhodobě vystupuje Hnutí Duha Jeseníky i ekologická organizace Děti Země, která letos v lednu podala v souvislosti s plánovanou přehradou žalobu. Birklen tvrdí, že při zajištění stavby přehrady bude potřeba mít samosprávy i veřejnost "na naší straně" a tomu bude odpovídat i zcela nový koncept komunikace podniku.

Do výběrového řízení na ředitele Povodí Moravy se přihlásilo sedm uchazečů, o post ředitele Povodí Odry měli zájem tři lidé, uvedl resort. Nového ředitele Povodí Odry uvede do funkce Výborný pravděpodobně 27. února v Ostravě, 3. března by měl v Brně uvést do funkce ředitele Povodí Moravy.

