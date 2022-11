Novým generálním ředitelem Lesů ČR bude Dalibor Šafařík Aktualizováno Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kletr / Shutterstock Funkce by se měl nový ředitel ujmout v nejbližších dnech. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Novým generálním ředitelem Lesů ČR bude dosavadní ekonomický ředitel firmy Dalibor Šafařík. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Šéf státního podniku, který spravuje téměř polovinu lesů v zemi, vzešel z výběrového řízení. Funkce by se měl nový ředitel ujmout v nejbližších dnech. Nekula řekl, že Šafařík je špičkový odborník a manažer s dlouholetými zkušenostmi z lesnické i akademické sféry. Řadu let působil na Lesnické a dřevařské fakultě brněnské Mendelovy univerzity, letos v červnu se stal ekonomickým ředitelem Lesů ČR. Ve společnosti působil už v letech 2014 až 2020, kdy vedl Krajské ředitelství Lesů ČR v Brně. Ministr věří, že pod jeho vedením bude podnik v nejlepších rukou. Šafařík dnes novinářům řekl, že mezi jeho vize rozvoje firmy patří rozmanitost. To znamená různé postupy při obnově lesů po kůrovcové kalamitě, budování nových vztahů s obchodními partnery nebo také vzdělávání zaměstnanců. "Byť se dlouhodobě věnuji problematice lesnické ekonomiky, tak mi jsou blízké všechny postupy jemnějšího a přírodě blízkého hospodaření založeného na respektování procesů v přírodě," doplnil. Posledního ředitele Josefa Vojáčka odvolal loni v prosinci Marian Jurečka (KDU-ČSL), který tehdy dočasně vedl ministerstvo zemědělství. Vedením Lesů ČR dočasně pověřil Jiřího Grodu z Lesní správy Vítkov na Opavsku, kterému dnes Nekula poděkoval za odvedenou práci. Ještě na konci minulého roku ministerstvo zemědělství vypsalo na místo generálního ředitele výběrové řízení, Nekula v něm ale nikoho nevybral. Letos vypsal úřad další výběrové řízení. Přihlásilo se 21 zájemců, z nichž šest postoupilo do druhého kola výběru. V říjnu dělala najatá personální agentura s uchazeči manažerské a psychologické pohovory a testy. Následně kandidáti představili své koncepce řízení podniku. Hospodářské noviny dnes napsaly, že nejúspěšnějším kandidátem se pro výběrovou komisi stal podle několika zdrojů z lesnického prostředí bývalý generální ředitel podniku z let 2014 až 2018 Daniel Szórád. Byl podle deníku také favoritem šéfa lidovců Jurečky, odmítly ho ale ostatní vládní strany. Přečtěte si také | Jaromír Bláha: Kdo je nový lesů pán? Nekula dnes na dotaz novinářů neřekl, kdo vyhrál výběrové řízení. Konstatoval, že výběr personální agentury se zúžil na šest finalistů a mezi doporučenými uchazeči byl i Šafařík. Jeho vize vedení podniku i osobní rozhovor ho podle jeho slov přesvědčily o tom, že je to nejlepší volba. Šafařík novinářům řekl, že na místa ekonomického i výrobního náměstka vypíše výběrová řízení neprodleně po svém jmenování. Lesy ČR za letošní tři čtvrtletí meziročně znásobily hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy Kč. Hlavním důvodem růstu zisku bylo zvýšení cen dřeva. Úkolem Lesů ČR v nadcházejícím období bude obnova lesů po kůrovcové kalamitě. Lesy ČR budou podle Nekuly v příštích pěti až šesti letech potřebovat zhruba 50 miliard Kč na investice. Za klíčovou považuje ministr i obnovu cest či vodních prvků. „Jmenování nového ředitele Lesů ČR vítáme. Budoucnost našich lesů je ohrožená dopady klimatické změny, suchem, kůrovcem i lesními požáry bez ohledu na to, kdo je vlastní či spravuje. Situace tak vyžaduje rychlé a koncepční změny a spolupráci napříč celým spektrem. V rámci Platformy za novelizaci lesního zákona jsme se již shodli na nejnutnějších krocích se zástupci ochránců přírody, akademiků, průmyslu i lesníků. Jde například o sjednocení správy lesů pod samostatné lesní úřady, zavedení vhodných adaptačních opatření na klimatickou změnu a narůstající tlak škůdců, větší využití tvořivých sil přírody, snížení byrokracie při správě lesa a pomoc drobným vlastníkům lesů. Věříme, že Lesy ČR pod novým vedením naše návrhy podpoří a stanou se dalším z partnerů ve společné snaze zachovat české lesy i pro další generace,“ říká Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Vizitka nového generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka Datum narození: 16. října 1973 Vzdělání: vystudoval Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, získal titul PhD. Dosavadní funkce: ekonomický ředitel Lesů České republiky (od června 2020) Kariéra: po získání inženýrského titulu působil na Mendelově univerzitě, mezi roky 2014 a 2020 vedl krajské ředitelství Lesů ČR v Brně, poté se vrátil na univerzitu, kde do letošního června působil jako vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ostatní: Do čela brněnské krajské pobočky LČR byl Šafařík jmenován od září 2014, kdy byl generálním ředitelem Lesů ČR Daniel Szórád. Podle Hospodářských novin byl právě Szórád - ředitel z let 2014 až 2018 - nejúspěšnějším kandidátem pro výběrovou komisi při nynějším hledání nového šéfa státních lesů. Jak ale deník napsal, přes podporu předsedy KDU-ČSL ale neprošel u koaličních partnerů. "Zásadní je nyní obnova porostů po kalamitě. Proto vnímám jako svůj prioritní úkol vytvořit stabilní systém fondů pro zajištění této obnovy, ale i dalších klíčových aktiv podniku," uvedl Šafařík letos v červnu, kdy se stal ekonomickým ředitele Lesů České republiky. Jako brněnský krajský ředitel LČR se Šafařík potýkal s kůrovcovou kalamitou. "Snažíme se zvyšovat pestrost druhové skladby, omezovat monokultury smrků a jehličnanů, dělat mozaikové smíšení. Ale nalhávat si, že když zcela omezíme výsadbu smrků, tak problémům předejdeme, to je lichá představa," řekl třeba v únoru 2017. V minulosti působil Šafařík i jako znalec, v roce 2012 například vedl audit ve společnosti Městské lesy v Rožnově pod Radhoštěm, který si vyžádalo vedení města. Audit tehdy nezjistil žádné porušení zákona, zároveň ale upozornil na příliš vysoké režijní náklady ve společnosti a vysoce nadprůměrné mzdy zaměstnanců. Přehled ředitelů LČR: Jiří Oliva, květen 1993 až září 2003 Kamil Vyslyšel, říjen 2003 až leden 2005 Vladimír Blahuta, duben 2005 až únor 2006 František Koníček, červen 2006 až únor 2007 Jiří Holický, duben 2007 až říjen 2007 Jiří Novák, prosinec 2007 až prosinec 2008 Svatopluk Sýkora, leden 2009 až listopad 2012 Daniel Szórád, duben 2014 až květen 2018 Josef Vojáček, srpen 2018 až prosince 2021 Dalibor Šafařík, od 2022 reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Jméno nového šéfa státních Lesů ČR oznámí ministr zemědělství Nekula v úterý Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 miliard z 2,9 miliard korun loni Lesničtí odborníci i hospodáři požadují novelizaci lesního zákona

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.