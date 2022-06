Novým náměstkem ministryně Hubáčkové se stal někdejší ministr Jan Dusík

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Martin Kozák / Martin Kozák / Wikimeda Commons Jan Dusík byl ministrem životního prostředí mezi listopadem 2009 až březnem 2010 v úřednické vládě Jana Fischera.

Novým náměstkem ministryně Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) se stal někdejší ministr životního prostředí Jan Dusík. Bude mít na starost agendu spojenou s ochranou klimatu, uvedla na twitteru Hubáčková. Dusík v minulosti působil v Programu OSN pro životní prostředí nebo v Arktickém programu Světového fondu pro ochranu přírody.

"Vítej na palubě Honzo!," napsala na twitteru Hubáčková. Dusíka označila za velkého profesionála, který bude posilou během nadcházejícího českého předsednictví v Radě Evropské unie. "Jsem ráda, že se po zahraničním angažmá chce znovu pustit do práce na lepší ochraně životního prostředí a přírody v ČR," sdělila ministryně.

"S válkou na Ukrajině nabrala klimaticko-energetická agenda zcela novou dynamiku. Během nadcházejícího českého předsednictví EU i na národní úrovni budu usilovat o to, abychom co nejlépe využili příležitost urychlit odklon od závislosti na fosilních palivech," uvedl pak Dusík v tiskové zprávě. "Drastické tempo, jímž změna klimatu postupuje, bude těžké zabrzdit, ale musíme pro to udělat vše, co je v našich silách," dodal náměstek.

Dusík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, poté studoval Oxfordskou univerzitu, kde se věnoval oboru změn a řízení v životním prostředí. Profesní kariéru zahájil na ministerstvu životního prostředí, kde mezi lety 1998 až 2010 pracoval například v právní jednotce, poté jako náměstek a mezi listopadem 2009 až březnem 2010 byl také ministrem životního prostředí v úřednické vládě Jana Fischera. Podle MŽP jeho hlavní profesní specializací byly zahraniční vztahy a legislativně - právní záležitosti, v roce 2009 vedl také agendu prvního českého předsednictví.

V Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v Ženevě Dusík pracoval mezi lety 2011 až 2019 - nejdříve jako ředitel Evropské kanceláře, později jako hlavní poradce pro strategické záležitosti Arktidy a Antarktidy. V letech 2020 až 2022 pak působil v Arktickém programu Světového fondu pro ochranu přírody, naposledy jako dočasný ředitel.

