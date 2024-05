O dotaci z Oprav dům po babičce budou moci žádat i lidé vlastnící další bydlení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | DyziO / Shutterstock Rekonstrukce domu

O podporu z programu Oprav dům po babičce budou moci od června žádat také lidé, kteří vlastní jinou nemovitost k bydlení. Stále ale platí, že budou muset žadatelé opravený objekt využívat k bydlení po dobu deseti let od dokončení projektu. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Měl by se tím podle něj rozšířit okruh zájemců. Nemožnost žádat o podporu z programu kvůli vlastnění jiné nemovitosti byla podle ministerstva životního prostředí překážkou například pro lidi, kteří získali nemovitost v dědickém řízení nebo kteří bydlí v nevyhovujícím bytě."Od spuštění programu se ukázalo, že na podporu nedosáhnou lidé, kteří mají například částečný podíl v nemovitosti v rámci pozůstalosti nebo vlastní podíl v jiné nemovitosti, ve které ale nemohou bydlet. Zároveň se často jednalo o domácnosti, které bydlí v malém nevyhovujícím bytě a plánují se přestěhovat do rodinného domu, ale po dobu rekonstrukce potřebují bydlet ve stávajícím bytě," řekl Hladík.

Žadatelé o podporu z programu Oprav dům po babičce nesměli dříve vlastnit žádnou další nemovitost určenou pro bydlení, tedy byt či dům. Mohli ale mít polnosti a lesy. Od 1. června by to už nemělo být podmínkou. Stále ale platí, že budou muset žadatelé opravený objekt využívat k bydlení po dobu deseti let od dokončení projektu a mít v něm trvalé bydliště. Toto omezení se nevztahuje na děti, které se v dané době osamostatní.

Na komplexní zateplení je možné přes program získat od některých bank výhodnější, maximálně 3,5procentní úvěr, nebo až jeden milion korun. U menších rekonstrukcí, jako jsou například výměna oken a dveří, zateplení fasády, střechy, stropu či podlahy, lze zažádat maximálně o 150 000 korun. Dotace ale nesmí přesáhnout více než polovinu realizačních výdajů. Prostřednictvím programu Oprav dům po babičce rozdělí stát mezi žadatele 40 miliard korun.

Ministerstvo bylo dříve z různých stran kritizováno za to, že o program není tak výrazný zájem například proto, že je pro mnohé finančně nedostupný. Od spuštění loni v září přijalo MŽP 2344 žádostí za 2,2 miliardy korun a schváleno z nich bylo 2087 za dvě miliardy korun. Vyplaceno bylo 1722 žádostí v hodnotě 1,6 miliardy korun. Měsíčně lidé podali zhruba 200 žádostí. Od března bylo vyplaceno na zvýhodněných úvěrech přibližně 108 milionů korun.

Podmínky se změnili také u čerpání dotací z programu Nová zelená úspora Light, o který je výrazně vyšší zájem. Nově budou moci čerpat důchodci pouze s jednou nemovitostí určenou k bydlení, kromě těch určených k rekreaci. Situace pro invalidní důchodce a lidi pobírající příspěvky na dítě nebo bydlení se nemění. Sjednotí se také výše dotace na 250.000 korun a nebude se vyplácet na dílčí zateplení podle metrů čtverečních, jako tomu bylo doposud.

