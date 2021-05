O novém stavebním zákonu má Sněmovna hlasovat 26. května

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Spiros Vathis / Flickr Dosavadní tři pokusy dokončit třetí čtení a o zákonu hlasovat byly neúspěšné. Spor se vede hlavně o to, zda mají stavební úřady přejít kompletně pod stát.

Sněmovna by měla o novém stavebním zákonu hlasovat až na své řádné schůzi ve středu 26. května. Na dotaz ČTK to sdělil zpravodaj k zákonu Martin Kolovratník (ANO) s tím, že jde o dohodu poslaneckých klubů a zákon by měl být v ten den odhlasován. Termín hlasování potvrdila ČTK poslankyně a místopředsedkyně Starostů Věra Kovářová. Dosavadní tři pokusy dokončit třetí čtení a o zákonu hlasovat byly neúspěšné. Provázely je rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, kteří si za to vysloužili obvinění z obstrukce. Spor se vede hlavně o to, zda mají stavební úřady přejít kompletně pod stát.

Kolovratník nechtěl dotaz ohledně možných ústupků ze strany vládní koalice komentovat. Podle poslankyně Kovářové se znesvářené strany na smírném řešení a případných ústupcích nedohodly.

Zatímco vláda původně předložila návrh, v němž by část stavebních úřadů zůstala samosprávám, Sněmovna později vzala za základ projednávání návrh hospodářského výboru, jenž počítá se zřízením Nejvyššího stavebního úřadu, pod který by stavební úřady spadaly. To se části opozice nelíbí a chce zachovat úřady pod obcemi. "Je to střet dvou úhlů pohledu. Koalice chce, aby byly úřady pod státem, jeden stavební megaúřad, zatímco my chceme, aby část úřadů zůstala na obcích a krajích, tedy v regionech a blízko občanům,“ popsala Kovářová.

Místopředseda ODS Martin Kupka řekl ČTK, že dohoda o možném vstřícném kroku ze strany vládní koalice na jednání nezazněla. Varuje, že Senát může stavební zákon vrátit, pokud projde varianta, kterou preferuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). "Senát se s ním nemůže vypořádat jinak, než ho vrátí zpět, protože řada senátorů se přímo na tom našem návrhu podílela,“ řekl. Skupina opozičních stran, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN, předložila svůj alternativní návrh, který ponechává část úřadů obcím. Senátoři podle něj nebudou ochotni stát vystavit nebezpečí, že se na několik let ochromí vydávání stavebních povolení.

Ministryně Dostálová ve středu ve Sněmovně řekla, že díky zjednodušení agendy už stát nebude potřebovat tolik úředníků, kolik je zapotřebí nyní. Čistá státní stavební správa podle ní bude rychlejší, protože lhůty budou vymahatelné a úředníci si budou moci navíc vypomáhat v místech, kde se sejde víc žádostí. Již dříve ujistila, že stát nebude stavět nové úřední budovy a že se bude snažit vyjednat se starosty, aby úředníci zůstali v územních pracovištích na dosavadních místech. Opoziční politici ale tvrdí, že obce a města často nemají dost prostor, aby v nich mohly státní stavební úřady fungovat.

Vláda v důvodové zprávě uvedla, že je možné využít třeba prostory Správy železnic, která má k dispozici asi 1200 nádražních budov. Vláda také poukazuje na to, že stát uspoří peníze na příspěvku krajům na výkon přenesené působnosti, tedy na stavební úřady, které pod obcemi vykonávají stavební agendu pro stát.

