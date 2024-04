Návrh na vyšší ochranu nejlepší zemědělské půdy je ve Sněmovně před schvalováním

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vládní návrh na vyšší ochranu nejlepší zemědělské půdy zamířil ve Sněmovně do závěrečného schvalování. Ke druhému čtení se dolní komora dostala po odkladech, když rozsah ochrany čelil kritice části koaličních poslanců kvůli obavám o ekonomický rozvoj. Někteří z nich navrhli další možnosti zmírnění navrhovaných pravidel včetně jejich celkové úpravy. O podobě předlohy by mohla dolní komora hlasovat pravděpodobně v květnu.

Na nejkvalitnější zemědělské půdě by podle novely nesměly do budoucna vznikat velká nákupní a logistická centra s rozlohou nad jeden hektar ani standardní fotovoltaické elektrárny. Cílem je omezit zábory půdy zařazené do první a druhé třídy ochrany podle takzvané bonitované půdní ekologické jednotky. Zařízení na získávání solární energie by se na zemědělské půdě směla stavět jen jako agrovoltaická.

Proti navrhovanému zákazu se ale postavil hospodářský výbor. Podpořil pozměňovací návrh předsedy Ivana Adamce a Jana Bureše (oba ODS), podle kterého by zákaz neplatil pro určitý podíl rozlohy této půdy v jednotlivých krajích, a to každý rok. Ministerstvo životního prostředí s úpravou nesouhlasilo, podle něj oslabuje už nynější standard ochrany nejlepší půdy. Výbor podpořil i další Adamcův návrh, podle kterého by se zákaz nevztahoval ani na pásy široké půl kilometru podél dálnic, silnic prvních tříd a železnic celostátního nebo regionálního významu, a to po obou stranách.

Poslanec STAN Petr Letocha navrhl výjimku pro záměry strategické investiční výstavby. Jeho kolega z hnutí Jiří Hájek chce, aby zákaz staveb pro obchod a skladování neplatil pro území těch obcí, které nemají možnost umístit takový záměr jinde. Někteří poslanci včetně ministra dopravy Martina Kupky (ODS) chtějí novelou upravit i výčet rozvojových lokalit v zákoně o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

Zemědělský výbor doporučil uzákonit zákaz prodeje zemědělské půdy do takzvaných třetích zemí, tedy v podstatě mimo Evropskou unii. Výjimku by konkrétně měly státy Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a třetí země, s nimiž má Česko uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu. Zemědělský a také ekologický výbor taky chtějí osvobození všech evidovaných ekologicky významných krajinných prvků od daně z nemovitých věcí. Nově by k nim patřily například skalky a terasy. Výbor pro životní prostředí navíc doporučil doplnit novelu o rozšíření možnosti vysazování stromořadí podél silnic.

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD chtějí zavést předkupní právo zemědělců na pozemky, na nichž hospodaří na základě například nájemní nebo pachtovní smlouvy. Předkupní právo na zemědělské pozemky by měl jako druhý v pořadí také stát. Jiný pozměňovací návrh Jiřího Havránka (ODS) by měl podle zdůvodnění urychlit výstavbu mobilních sítí nové generace.

reklama