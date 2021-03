O poukázky na opravu věcí ve Vídni je zájem. Město do nich letos investuje 1 milion eur

Zdroj | Pražské služby Vídeň to opraví. Město dotuje každou opravu z 50 %, maximální částka pak dosahuje 100 euro.

Se speciální iniciativou na opravu nefungujících či porouchaných věcí přišla vídeňská radnice už minulý rok v září. Prostřednictvím speciálních poukazů motivovala své obyvatele, aby zbytečně nevyhazovali vše, co jeví nedostatky. Nyní se kvůli velkému zájmu Vídeňanů radnice rozhodla v projektu pokračovat. Od března město uvolní celkem 1 milion euro na druhou fázi projektu „Vídeň to opraví“.

„Poptávka po poukázkách naprosto předčila naše očekávání – během několika málo týdnů bylo staženo přes 10 000 poukázek, 8 000 věcí bylo opraveno. Proto jsme se rozhodli v projektu pokračovat i letos, a to s částkou 1 milion eur,“ okomentoval budoucnost projektu „Vídeň to opraví“ starosta Michael Ludwig.

Cílem projektu je podle vyjádření radnice podpořit nejen vídeňské podniky a zajistit zaměstnanost, ale také ochránit životní prostředí. Oprava porouchaných věcí totiž nejen snižuje množství vyhozených věcí, ale šetří i zdroje a škodlivé plyny CO2. To vše pak zpomaluje klimatické změny.

Opravit si své věci mohou Vídeňané nyní ve 109 podnicích, v kterých lze městské poukázky uplatnit. Získat je mohou zdarma na webových stránkách města, a to od března do konce června. Třetí vlnu emise poukázek město pak plánuje na období od 1. září do 12. prosince 2021.

Poukazy na opravu v praxi

Zájemci si poukázku mohou zdarma stáhnout na stránkách města. Následně se pak s porouchanou věcí mohou vydat do jednoho z podniků Vídeňské opravárenské sítě (Wiener Reparaturnetzwerk).

Město dotuje každou opravu z 50 %, maximální částka pak dosahuje 100 euro. Po předložení poukázky je částka automaticky snížena na polovinu a není nutné vyplňovat další formuláře.

Až 65 % opravených věcí přitom loni tvořila elektronika, hlavně pak mobily a tablety. Mezi další věci, které si Vídeňané nechali opravit, patřil nábytek, boty, oblečení a kola. Podle radního pro životní prostředí Jürgena Czernohorszkého opravy v minulém roce ušetřily zhruba 190 tun skleníkových plynů.

