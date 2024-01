Zoo v Ústí přivítala své první letošní přírustky. Bělozubky jsou nejmenší pozemní savci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Bělozubka nejmenší je se svou váhou kolem tří gramů nejmenším pozemním savcem.

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem přivítala v letošním roce první mláďata. O první přírůstky v novém roce se postaraly bělozubky nejmenší. O čtyři se chov rozšířil 6. ledna. Zoo drobná zvířata chová od roku 2022. Od té doby se narodilo 45 mláďat, informovala mluvčí zoo Veronika Schranková.

"Začali jsme s chovem dvou párů bělozubek, které jsme získali ze Zoo Drážďany," uvedla Schranková. Zvířata zoo zatím chová v zázemí, uvádí na svém webu. Instituce do budoucna plánuje, že malé savce umístí do expozice, kde je budou moci vidět i návštěvníci. Bělozubky podle Schrankové žijí v průměru jeden rok. "Jsou to velice krátkověká zvířata," podotkla mluvčí.

Bělozubka nejmenší je se svou váhou kolem tří gramů nejmenším pozemním savcem. Březost u nich trvá 27 až 28 dní. V každém vrhu se narodí dvě až šest mláďat. Po porodu mláďata váží pouhých 0,2 gramu, jsou holá a slepá. U samců je vyvinuta pachová žláza za hrudními končetinami, v době reprodukce silně zapáchají. Samice mají tři páry bradavek umístěné na bocích těla mezi kořenem ocasu a kyčelními končetinami. Matka se o potomky stará přibližně 20 dní. Ve třech až čtyřech týdnech jsou mláďata již samostatná.

