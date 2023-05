O těžbě lithia v Krušných horách chce ČEZ rozhodnout letos

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | abejorro34 / Flickr V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia, naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese.

Společnost ČEZ chce letos rozhodnout o těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách. ČTK to řekla mluvčí společnosti Soňa Holingerová. Surovina se využívá mimo jiné při výrobě baterií do elektroaut. Továrnu na baterie zamýšlí ČEZ postavit na místě bývalé hnědouhelné elektrárny v Prunéřově na Chomutovsku. ČEZ nyní oficiálně odstoupil od toho, že by na gigafactory čerpal peníze z fondu spravedlivé transformace. Řekla to krajská radní Iva Dvořáková (ODS).

"Lokalitu ani projekt gigafactory neopouštíme, jen budeme hledat jiné finanční zdroje. Ale časově urgentnější je nyní projekt těžby lithia," uvedla Holingerová. "Projekt pokračuje dle plánu a letos chceme rozhodnout. Rozhodnutí bude předcházet dokončení finální studie proveditelnosti, na které se pracuje, a příprava financování projektu," dodala. Na transformaci Ústeckého kraje je vyhrazená částka v přepočtu zhruba 15 miliard korun. Peníze mají pomoci modernizovat tři kraje, kde se v minulosti těžilo uhlí.

V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia, naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ústecký kraj vnímá těžbu a zpracování lithia ve spojení s vybudováním továrny na výrobu baterií do elektromobilů jako příležitost pro modernizaci průmyslové výroby v regionu. "My jsme projekt těžby podporovali zejména proto, že jsme si slibovali, že těžba bude mít přínos pro náš region. Kouzlo projektu bylo, že se jednalo o uzavřený cyklus od těžby po zpracování až ke konečnému produktu, což je baterie," uvedl krajský radní Michal Kučera (Spojenci pro kraj), který je zároveň poslancem (TOP 09). "Jsme bohužel svědkem toho, že se salámovou metodou projekt mění," uvedl. O stavbě továrny Volkswagenu na výrobu baterií do elektroaut firmy se loni začalo mluvit v souvislosti s letištěm Líně u Plzně.

Opoziční zastupitel Jaroslav Komínek (KSČM) uvedl, že debata o těžbě lithia bude náročná, protože uhlím ze severu Čech se vytápěla Česká republika, která ale regionu nic na oplátku nevrátila. "Jak veřejnost ponese skutečnost, že se znovu rozvrtají Krušné hory, které se začínají scelovat, nelze předvídat," uvedl Komínek. Opoziční zastupitel Filip Ušák (STAN) řekl, že si nedokáže představit, že by kraj šel těžbě lithia maximálně naproti a pak se dozvěděl, že gigafactory bude na druhém konci republiky.

Hlubinnou těžbu na Cínovci připravuje společnost Geomet, většinově vlastněná Severočeskými doly. Ředitel Ivo Pěgřímek minulý týden představil krajským zastupitelům návrh na doplnění zásad aktualizace územního rozvoje. Dokument vymezí území, kam budou těžaři ukládat nevyužitou horninu. Počítá se s tím, že to bude v lomu Tušimice na Chomutovsku. "Zbývající část nemagnetické frakce bude využita pro zakládání vytěžených prostor v rámci rekultivace dolu Tušimice a hrubozrnná frakce bude obchodována k dalšímu využití,“ uvedl Pěgřímek. Na stejné místo se ukládá skrývka z dolů. Jako pozitiva těžby lithia pro Ústecký kraj Pěgřímek označil úhradu z dobývacího nerostu, dary obcím, kde se těží, či zaměstnanost. Podle něj záměr těžby lithia a gigafactory jsou dva samostatné projekty.

