O zásobování centra Prahy se postarají nákladní elektrokola. Na Těšnově vznikne první cyklodepo

Na pražském Těšnově vznikne první pražské nákladní mikrodepo pro překlad zboží z nákladních vozů na nákladní elektrokola - na místě bývalého parkoviště pod magistrálou. Příprava mikrodepa začne v říjnu tohoto roku. První nákladní elektrokola by pak měla vyjet do ulic v polovině listopadu. V příštím roce bude pilotní projekt pražské city logistiky vyhodnocen. Informuje o tom pražský magistrát.

„V praxi bude projekt fungovat tak, že dopravní společnost doveze nákladním vozem balíčky do těšnovského mikrodepa, odkud budou přeloženy do skladovacích kontejnerů. Z nich pak budou nakládány na dopravní elektrokola a rozváženy ke koncovým zákazníkům," říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr. "Lokalita je dopravně dobře dostupná, jelikož se nachází pod pražskou magistrálou, má velké kapacity i skvělé napojení přímo do centra města. Dnes je plocha v pronájmu, který bude koncem měsíce končit.“

Projekt reaguje na celkové zklidňování centra města, které by do budoucna mělo omezit i průjezd tranzitní dopravy. Podobná regulace zásobování v České republice zatím neexistuje. Na vytipování nejvhodnější lokality pro umístění mikrodepa se podílel IPR. Nakonec byl vybrán městský pozemek na Těšnově, a to na místě bývalého parkoviště.

„Inspirovali jsme se zahraniční praxí. Zejména pak berlínským projektem KoMoDo. Cílem celého projektu je zlepšit podmínky jak pro obyvatele Prahy tím, že ulehčíme centru města, tak i samotným zásobovacím společnostem, se kterými město právě teď jedná,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Celý pilotní projekt těšnovského mikrodepa koordinuje společnost ekolo.cz, která má v České republice nejdelší zkušenost s nákladními elektrokoly. „Řešení poslední míle prostřednictvím nákladního elektrokola dává Praze šanci zařadit se mezi moderní metropole, kde je tento systém doručování již běžný,“ popisuje Jakub Ditrich, ředitel společnosti.

Zavedení nákladních elektrokol vychází ze studie city logistiky, která má za cíl ulevit pražské dopravě, a to zejména v centru Prahy.

