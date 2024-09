Občané Strmilova budou hlasovat o větrných elektrárnách v referendu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Občané Strmilova na Jindřichohradecku budou rozhodovat o výstavbě větrných elektráren v referendu. Schválilo to zastupitelstvo obce, referendum se bude konat 17. listopadu. Až pět větrných elektráren vysokých přes 200 metrů plánuje u obce postavit jihlavská společnost Jipocar Power. Občané se obávají hluku, poklesu cen nemovitostí nebo zničení krajinného rázu.„To referendum dá jasný směr, všem se nám teď uleví, protože to k něčemu směřujeme a nějak to dopadne a bude to závazné. Ještě před referendem svoláme jedno veřejné projednání, předpokládám na přelomu října a listopadu, kde budou zastupitelé, petiční výbor, občané, pozveme si odborníky, abychom na to měli komplexní pohled,“ řekl starosta Martin Novák (SNK - občané Strmilova).

V referendu budou občané odpovídat na otázku, zda souhlasí s výstavbou větrných elektráren na správním území města Strmilov. Konat se bude 17. listopadu od 8:00 do 17:00. Ze 14 přítomných zastupitelů bylo 13 pro schválení, jeden se zdržel, takže návrh byl přijat.

O referendu zastupitelé hlasovali na základě petice proti výstavbě větrných elektráren. Ta má k dnešnímu datu 1181 podpisů, z toho 429 podpisů patří přímo občanům Strmilova. Petice bude ukončena 15. září, po přezkoumání podpisů konečné číslo petiční výbor oznámí 30. září, který je s výsledkem prosazení referenda spokojený, dodala za něj Šárka Nejedlíková.

Zastupitelé Strmilova už schválili výstavbu tří větrných elektráren v lokalitě směrem na Českou Olešnou, kde by je chtěla postavit společnosti meridian Nová Energie. S tou má Strmilov už uzavřenou smlouvu, firma teprve vyřizuje vliv stavby na krajinu. I těchto větrných elektráren se bude výsledek referenda týkat.

Občané zaslali dopis zastupitelům, aby Strmilov tutu smlouvu vypověděl. Zastupitelé tento dopis vzali na vědomí, o bodu nehlasovali. Lidé zastupitelům vyčítali, proč nebylo referendum na začátku. Podle starosty se projekt společnosti meridian Nová Energie probíral rok a půl, byla veřejná prezentace a během té doby nezaznamenali odpor proti výstavbě. Lidé pak kritizovali vedení obce za to, že o se těchto projektech na webu města nic nedozví. Požadovali i srozumitelněji podané body jednání na zasedání zastupitelů.

