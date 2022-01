Obce na Mělnicku varovaly obyvatele před medvědem, policie stopy nenašla

Břetislav Machaček 14.1.2022 18:08

Rady zoologa, že nebude lidem nebezpečný, je pro laiky uklidňující zpráva. Určitě to není medvěd, který tam nepozorován doputoval z Beskyd, a tak se nejedná o divoké zvíře chovající se podle informace "zoologa". Je to asi

zvíře z domácího chovu(pokud to není pokus o urychlení výskytu velkých

šelem) a medvěd z domácího chovu se nemusí chovat standardně. Může se tak

odvážit i do vesnic a obstarat si tam potravu. Konečně i v Čechách budou

vědět, jaké je soužití s medvědy v lese a chodícími po vesnicích a ne

pouze kritizovat zoufalé obyvatele pohraničí za obavy z velkých šelem.

