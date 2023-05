Obce se budou dál snažit zabránit obnovení spalovny v Rybitví na Pardubicku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Samosprávy, které nechtějí obnovení spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na Pardubicku, budou jednat koordinovaně. Projekt získal kladný posudek vlivu na životní prostředí, investor tak dál může pokračovat v přípravě jeho uskutečnění. Jednou z variant je napadnout rozhodnutí ministerstva životního prostředí soudně. ČTK to řekla starostka Rybitví Eva Šmeralová (Pro Rybitví).

"Budeme mít v nejbližší době jednání s městem Pardubice, obcí Srnojedy a Lázněmi Bohdaneč. A budeme řešit, jakou cestou se vydáme, závazné kladné stanovisko se může napadnout pouze soudně. Pak jsou další možnosti při stavebním řízení a žádosti o integrované povolení," řekla Šmeralová.

Souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny průmyslových odpadů společnosti AVE CZ v Rybitví vydalo ministerstvo životního prostředí. Firma opakovaně dopracovávala na základě připomínek dokumentaci. "Samozřejmě byli bychom radši, kdyby ministerstvo vydalo jiné stanovisko. Pro záporné stanovisko jsme udělali maximum. Jsme aspoň rádi, že už ministerstvo vydalo rozhodnutí a můžeme se posouvat dál. Pro nás bylo neuspokojivé, že firmě neustále dávalo prostor na dopracování dokumentace," řekla starostka.

Spalovna by měla tepelně zpracovávat odpady zejména z průmyslových podniků. Projektovaná maximální kapacita zařízení je 20.000 tun především nebezpečných odpadů za rok při 7500 provozních hodinách ročně. I když investor, který o obnovu odstavené spalovny usiluje, získal kladné stanovisko ministerstva životního prostředí, potřebuje před zahájením stavby ještě integrované povolení a stavební povolení, což je dlouhodobý proces.

"Úředníci ministerstva nám řekli, že u těchto záměrů je velmi obvyklé, že odpor veřejnosti je velmi silný. I soudní řízení to velmi protahují. Mohl by to být běh na 20 let, což by hrálo v náš prospěch. Na vedení města jsme se domluvili, že do 14 dnů můžeme rozhodnutí ministerstva napadnout. Máme protiposudek," řekl ČTK primátor Jan Nadrchal (ANO).

Ministerstvo vydání stanoviska podmínilo 45 podmínkami, které musí investor splnit. Jde především o minimalizaci vlivu záměru na veřejné zdraví, a to jak z hlediska ochrany ovzduší, tak hluku. Firma AVE CZ označila kladné stanovisko EIA za milník. Zařízení vlastní AVE CZ od roku 2006, kdy je koupila od chemičky Synthesia. Při plánování investice je ochrana zdraví obyvatel v okolí spalovny prioritou. Tomu napomohou nejmodernější dostupné technologie včetně několikastupňového čištění spalin, uvedl v tiskové zprávě jednatel společnosti Aleš Hampl.

"Provedení modernizace samozřejmě počítá i se všemi dalšími podmínkami, které ministerstvo životního prostředí v rámci schválení záměru zdůraznilo. Jde například o zabezpečení skladovacího prostoru pro odpady, instalaci protihlukových opatření, časová a místní omezení dopravy odpadu a podobně. Schválení modernizace je kromě toho pozitivní zprávou i v kontextu postupného legislativního omezování ukládání nebezpečných a dalších odpadů do skládek v příštích letech," dodal Hampl.

Pod protestní petici proti obnovení provozu se v roce 2009 podepsalo téměř 50.000 lidí, ministerstvo nakonec vydalo záporné stanovisko EIA. Vloni v únoru se k obnovenému záměru uskutečnilo veřejné projednání, které se kvůli covidu konalo on-line. Další petici podepsalo více než 10.000 lidí.

