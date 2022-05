Obchodníci zřejmě budou moci přijít o nevyužívanou kapacitu v zásobnících plynu

Zdroj | depositphotos Účelem tohoto principu má být efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu k zajištění bezpečnosti dodávek plynu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obchodníci, kteří nevyužívají svou rezervovanou kapacitu v plynových zásobnících v požadovaném minimálním množství, o část své kapacity mohou přijít. Počítá s tím návrh novely energetického zákona, který schválila vláda. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Petr Fiala (ODS). Sněmovna by normu měla podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) projednat ve stavu legislativní nouze. Některé ekologické organizace označily novelu za nedostatečnou.

Cílem navrhované úpravy je reagovat na současnou energetickou situaci vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině. "Je třeba bezodkladně přijmout opatření v oblasti zásobníků plynu s cílem posílit energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky," uvádí předkládací zpráva.

Změna by zavedla princip zvaný "use it or lose it". "Zavádí novou povinnost ukladatelům do zásobníků plynu, kterou je využívat rezervovanou skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu. Pokud ukladatel nebude plnit požadovaná minimální množství plynu ve stanovených časových úsecích, pozbyde do konce skladovacího roku právo využívat rezervovanou skladovací kapacitu, a to v rozsahu, ve kterém požadované minimální množství plynu nesplnil," uvádí se v předkládací zprávě.

Účelem tohoto principu má být efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu k zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Proto vedle pozbytí práva k nevyužité skladovací kapacitě zásobníku plynu je nezbytné upravit postup zpřístupnění nevyužité skladovací kapacity jiným subjektům na trhu.

Síkela uvedl, že pokud se má Česko postavit případné další eskalaci energetické války ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina, musí zajistit, aby bylo co nejvíce plynu v tuzemských zásobnících. Rusko podle něj používá energetiku jako zbraň a situace je tak těžko předvídatelná.

"My už ale teď víme, že to nebyla náhoda, že zásobníky s plynem napříč Evropou před minulou zimou si pronajala ruská společnost Gazprom. Nechala je schválně prázdné, a tak zvýšila tlak na růst cen energií v Evropské unii a vystavila celou Evropu hrozbě nedostatku plynu," dodal. K tomu, aby se taková situace neopakovala, má sloužit navržená úprava zákona.

Zásobníky plynu v ČR jsou nyní naplněné zhruba z 56 procent, vyplývá z dat organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující evropské provozovatele plynárenských infrastruktur. Plynové zásobníky mají být před letošní zimou naplněné nejméně z 80 procent, rozhodl Síkela mimořádným opatřením.

Česká republika odebírá podle Fialy přes 95 procent plynu z Ruska, za současné situace je tak ve velmi riskantním postavení. "Nemůžeme si dovolit mít na svém území nenaplněné zásobníky plynu," řekl ministerský předseda. Tyto zásobníky jsou schopné pojmout zhruba třetinu roční spotřeby plynu, doplnil.

Ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace a Centrum pro dopravu a energetiku uvedly, že novela nereaguje na energetickou krizi dostatečně. Sdělily, že chybí odstranění bariér a podpora zrychlení instalace solárních elektráren na střechy domů. Požadují další novelu a změny v nastavení dotací, které více pomohou nízkopříjmovým domácnostem.

Síkela už v úterý na twitteru uvedl, že na záměru zjednodušit povolovací řízení u obnovitelných zdrojů se nic nemění. "Je to v zájmu energetické bezpečnosti ČR, ochrany klimatu i odolnosti proti cenovým výkyvům energií. Opatření pro zvýšení limitů představíme do konce června, pouze je nebudeme prosazovat ve stavu legislativní nouze," napsal.

reklama