Obuvníci v Japonsku vyzdvihují hodnotu oprav bot odkazem na Karla III.

Nový britský panovník Karel III. je známý mimo jiné tím, že si starou obuv a oděvy nechává raději opravit , než aby je vyhodil. Nyní se tato praxe ujala i v Japonsku, přinejmenším mezi obuvníky, kteří nabízejí oživení cenné obuvi pomocí takzvané Karlovy záplaty, napsala agentura Reuters.

Čtyřicetiletý Masatomo Sato pracuje shrbený nad historickým šicím strojem v tlumeně osvětlené dílně v proslulé tokijské čtvrti Šibuja. To on po britském panovníkovi nazval techniku nanášení kožené záplaty na poškozenou obuv a tento způsob opravy aplikuje už asi deset let.

Podle zažitého názoru jde podrážku kožené obuvi vyměnit kdykoli, ale když je poškozena vrchní část boty, je načase pořídit si nový pár. Sato chtěl ale najít způsob, jak by lidé mohli nadále nosit boty, na kterých jim obzvlášť záleží.

Když začala jeho metoda nabírat konkrétní podoby, přemýšlel nad tím, jak ji nazvat. Náhodou uviděl v časopise fotografii Karlových záplatovaných kožených bot a rozhodl se, že techniku pojmenuje po tehdejším princi Charlesovi a nynějším britském králi Karlu III.

Karlova záplata se obvykle šije na poškozená místa kůží podobné textury, jakou mají původní boty. Povrch se opracuje a vyleští tak, aby splynul se strukturou opotřebované boty. Proces završí rozpracování způsobů, jak docílit bezešvých okrajů.

Sato nechává na zákazníkovi, zda má být oprava obuvi co nejméně nápadná, anebo zda se ji naopak odváží nechat vyniknout pomocí originální záplaty.

Někteří zákazníci k němu přicházejí poté, co se jim nepodařilo najít nikoho, kdo by jim dané boty opravil, ale i tak se rozhodli si je ponechat. "Přeji si, aby si lidé užili hodnotu toho, když se dobré věci užívají dlouho," říká Sato.

Bez údržby vydrží špičkové boty méně než rok, ale při pravidelném leštění mohou vydržet 20 až 30 let, vysvětluje Sato.

Britský král Karel III., který proslul jako dlouholetý zastánce ekologie, své obleky a kožené boty nosí celá desetiletí let, připomíná historička Kaori Nakano, která se zabývá dějinami odívání. Jakmile se opotřebují, nechává je britský panovník podle potřeby záplatovat. Řídí se přitom krédem "Kup jednou, ale dobře".

"Král Karel otázky životního prostředí vyzdvihuje už půl století, a přestože byly doby, kdy to lidé těžko chápali, jeho vytrvalý postoj je nyní dobře přijímán," konstatoval Nakano.

Záplaty se podle japonského sdružení opraven obuvi používají už dlouho. Označení Karlova záplata se však vžilo až v posledních několika letech. Opravny obuvi jsou rozesety po celém Japonsku, hlavně v Tokiu. "Tím, že se (záplata) pojmenovala po králi Karlovi, negativní dojem vyvolaný pocitem, že člověk nosí boty příliš dlouho, zmizel a společnost to snáze přijímá," uvedl dvaapadesátiletý šéf sdružení Osamu Hašiguči.

