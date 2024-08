Obyvatelé Jetřichovic by byli dnes proti vzniku národního parku, vyplynulo z průzkumu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obyvatelé obce Jetřichovice na Děčínsku by byli podle průzkumu zadaného radnicí proti vzniku národního parku České Švýcarsko, kdyby o tom mohli dnes rozhodovat po zkušenostech se státní ochranou přírody. Obec průzkum udělala jako oponentní k průzkumu správy parku a ministerstva životního prostředí. Z něj naopak vyplynulo, že obyvatelé parku oceňují jeho práci. Místostarosta Jetřichovic Milan Dařina v prohlášení zaslaném ČTK uvedl, že výsledky průzkumu správy a ministerstva jsou nedůvěryhodné."Průzkum provedený mezi jetřichovickými občany obcí Jetřichovice nedopadl pro správu národního parku zdaleka tak dobře, jako ten prezentovaný ministerstvem," uvedl Dařina. "Výsledky z naší obce mě, na rozdíl od těch, co si koupil stát, zase tolik nepřekvapily. Co mě ale paradoxně potěšilo, jsou postoje našich lidí k lesům," doplnil Dařina. Podle průzkumu v Jetřichovicích lidé souhlasí s tím, že lesy je třeba chránit.

Většina respondentů je přesvědčena o tom, že stav přírody se v Českém Švýcarsku od vzniku národního parku zhoršil, řekl místostarosta. Většina z dotazovaných, 61,8 procenta, toto zhoršení vnímá jako výrazné. Celkem 84,2 procenta respondentů vyjádřilo nespokojenost se způsobem, jakým správa o přírodu pečuje. Protipožární prevenci v národním parku hodnotí téměř dvě třetiny respondentů jako nedostatečnou. Z průzkumu také vyplynulo, že se lidé obávají požáru a informace ze strany správy parku nejsou dostatečné. Jedním z klíčových zjištění průzkumu podle Dařiny je, že podpora pro existenci parku je mezi dotázanými slabá. "Pouze 17 procent respondentů by znovu souhlasilo se zřízením parku," sdělil.

Dotazník v obci vyplnilo 173 respondentů, přičemž obec Jetřichovice registruje 350 obyvatel starších 15 let. Výzkumu se tak účastnila polovina obyvatel Jetřichovic.

Pochybnosti o průzkumu správy a ministerstva má také obec Hřensko, která rovněž pracuje na své anketě. Hřensko má za to, že respondentů z obce nejvíce zasažené požárem se účastnilo málo. Mluvčí správy parku Tomáš Salov už dřív ČTK informoval, že ve Hřensku bylo dotazovaných 17 respondentů, někteří ale mohli být později vyřazeni. Splněna však byla podmínka, aby se průzkumu účastnilo kolem pěti procent z celkového počtu obyvatel, stejně tomu bylo v Jetřichovicích.

Z průzkumu zadaného správou parku a ministerstvem vyplynulo, že se zřízením rezervace je spokojených 80 procent obyvatel národního parku. Jeho práci lidé oceňují. Podle 77 procent dotazovaných správa národního parku chrání místní přírodu, 74 procent z nich ji považuje za dobrého souseda. Průzkum se zakládal na reprezentativním vzorku 398 místních obyvatel. Sběr dat ve všech devíti obcích národního parku realizovala tazatelská síť sociologické agentury PPM Factum v období 18. dubna až 3. června, v každé obci se ptala přibližně pěti procent jejích obyvatel.

Po rozsáhlém požáru v roce 2022 správa rezervace zapracovala na komunikaci s veřejností i obcemi. Konalo se několik setkání se starosty z regionu i individuální schůzky. Salov uvedl, že také komunikace s veřejností se zlepšila. Správa s ní komunikuje přes webové stránky i sociální sítě. Vznikla řada protipožárních opatření, na kterých se pracuje neustále. V okolí obcí bylo například provedeno bezpečnostní kácení stromů, strážci parku jsou vybavení drony, vznikla síť cest pro hasiče.

