Obyvatelé Vysočiny loni snížili denní spotřebu pitné vody o pět litrů na osobu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Domácnosti na Vysočině loni snížily denní odběr pitné vody v průměru o 5,2 litru na 81,1 litru na jednu osobu. Mezi kraji to byla čtvrtá nejnižší spotřeba, menší množství vody čerpali lidé jen ve Zlínském, Pardubickém a Jihočeském kraji. Obyvatelé Česka spotřebovali v roce 2022 denně v průměru 89,4 litru vody, v meziročním porovnání to bylo méně o 3,8 litru. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Spotřeba vody v Česku je podle statistiků podstatně nižší než v roce 1990, kdy připadalo na jednu osobu denně v průměru 173,5 litru.

Na Vysočině se loni spotřeba vody v domácnostech po výkyvu v roce 2021 vrátila přibližně na úroveň předchozích tří let, kdy se průměrný denní odběr pohyboval okolo 81 litrů na osobu.

Pod průměrem v zemi byly loni na Vysočině vedle spotřeby vody v domácnostech také platby za vodné a stočné. Za metr krychlový pitné vody platili obyvatelé kraje v průměru 43,20 koruny (bez desetiprocentní DPH) a za stočné bez daně 32,60 koruny. Zatímco platby za vodu byly menší v sedmi krajích, stočné bylo na Vysočině loni nejnižší. Průměrná cena pitné vody v ČR byla loni bez daně 46,10 koruny za metr krychlový a cena stočného 41 korun.

Na půlmilionové Vysočině loni odebíralo vodu z vodovodů 96,6 procenta obyvatel. Vodovodní síť měřila přes 6000 kilometrů, bylo na ní 410 úpraven vody. V domech napojených na kanalizaci žilo 87,7 procenta lidí v kraji. Čistíren odpadní vody fungovalo minulý rok v Kraji Vysočina 234.

Obce na Vysočině investují do staveb a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací hlavně díky dotacím. Jak zjistila ČTK, například svazek obcí na Třebíčsku připravuje stavbu úpravny pitné vody, na niž bude napojené významné heraltické prameniště i vrty, které se zatím nevyužívají. Její stavba je součástí investice za více než 280 milionů korun, na kterou má svazek slíbenou dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

reklama