Ochlazení ve vedrech nabízejí jeskyně, ale i hrady či muzea

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V útrobách jeskyní, ale i v komnatách hradů či v podzemí vojenských tvrzí se mohou v tropických dnech zchladit obyvatelé a návštěvníci nejen Olomouckého kraje. Rozdíl teplot v jeskyních může být přitom až 25 stupňů, v kuchyních hradu Šternberk či Bouzov se teplota v sobotu pohybovala na příjemných 17 až 18 stupních. Přesto největší obsazenost hlásí koupaliště, řada z nich se v sobotu ocitla až na maximální kapacitě, zjistila ČTK.

Například v Jeskyni Na Špičáku v Supíkovicích na Jesenicku, která se řadí k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě, má v těchto dnech teplotu mezi sedmi až devíti stupni. Návštěvníci si zimních teplot užijí na trase dlouhé 220 metrů. I podle vedoucí jeskyní Andrey Švubové je to tepelná pecka. "Pro jednorázové návštěvníky je to v tomto horku příjemné zchlazení," uvedla. Časté střídání teplot však naopak podle ní hůře snášejí průvodci, kteří se pohybují v útrobách jeskyní častěji.

Zhruba sedm stupňů si zachovává v těchto tropických dnech také Jeskyně Na Pomezí u Vápenné na Jesenicku. Ve Zbrašovských aragonitových jeskyních se teplota drží kolem 15 stupňů. Zchladit se mohou lidé i v muzeu, příkladem je Muzeum československého opevnění - v dělostřelecké tvrzi Bouda ležící těsně za hranicemi Olomouckého kraje. "V tuto chvíli máme v podzemí šest stupňů, je to nejchladnější muzeum v České republice. Někteří návštěvníci jsou rádi, že je to zchladí, to jsou ti, co jsou na to připraveni a vezmou si s sebou teplé oblečení. Ti, kteří přijedou v bermudách a žabkách, toho začnou po chvilce litovat. Před covidem jsme měli venku vystrčen šatník, kde si mohli lidé půjčovat bundy, covid to však změnil," řekl ČTK ředitel Společnosti přátel čs. opevnění Libor Tisovský.

Příjemné teploty nabízejí i hradní komnaty, například na hradě Šternberk čeká návštěvníky v liechtensteinské kuchyni příjemných 18 stupňů, v prvním patře se teplota nepatrně vyšplhá na 21 stupňů a ve druhém patře hradu se drží na 23 stupních, řekl ČTK za správu hradu Jan Gottwald. Na hradě Bouzov se teplota nyní pohybuje mezi 22 až 24 stupni, v kuchyni je 17 stupňů, řekla dnes ČTK kastelánka Zuzana Šulcová.

I přes současná vedra náporu návštěvníků tato chladnější místa nečelí. Například jeskyně Na Pomezí podle vedoucího Martina Kubaláka eviduje propad návštěvnosti. "Denně k nám zavítá průměrně pět stovek osob, ale kapacita je mnohem vyšší, tak jednou tolik," řekl ČTK. Nižší návštěvnost pociťuje i jeskyně Na Špičáku, kam přes týden zavítalo denně 150 až 200 lidí, řekla ČTK vedoucí správy. Spokojeni jsou naopak správci koupališť. Například v Přerově předpokládají, že s dalšími tropickými dny bude návštěvníků nadále přibývat. Dosud nejvyšší návštěvnost zaznamenali uplynulou neděli, kdy na koupaliště v místní části Penčice zavítalo 736 lidí a v Přerově 752 návštěvníků, řekli ČTK zástupci města.

reklama