Ochránci přírody budou spolu s policisty hlídat v nejcennějších partiích Jeseníků

Foto | Petr Šaj / Agentura ochrany přírody a krajiny Skialpinisté.

Společné terénní hlídky stráže přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Policie ČR se prý osvědčily. Během minulého víkendu vykázaly z nejcennějších partií hor stovky lidí, které se pohybovaly v národní přírodní rezervaci Praděd mimo značené cesty na skialpech a snowboardech. Už v pondělí se ale navzdory varování vypravil pár skialpinistů se psem na svahy Velké kotliny. Kvůli jejich zranění musela vyrazit Horská služba a opět zasahoval i vrtulník. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.

„Velkou část přestupků řešíme domluvou. Věříme, že lidé mnohdy dělají chyby pouze z neznalosti," konstatuje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. "O to větší bylo naše překvapení, když si dvojice skialpinistů se psem, kterou jsme v blízkosti Petrových kamenů upozornili, že vstup do Velké kotliny je zakázán, a to nejen kvůli ochraně přírody, si o dvě hodiny později při sjíždění tohoto náročného terénu způsobila úraz vyžadující zásah Horské služby,“ říká Šaj. Za vstup do národní přírodní rezervace mohou nyní dostat pokutu do výše 100 tisíc Kč.

„Chráněná krajinná oblast Jeseníky má 740 kilometrů čtverečních, po většině území mohou lidé chodit bez jakýchkoli omezení," říká Šaj. Ty nejcennější partie – národní přírodní rezervace -, kam se kvůli zachování zdejší přírody může jen po značených cestách, tvoří jen 5 % celé CHKO. "Mnozí lidé mají pocit, že pokud je sníh, mohou kamkoli. Svou jízdou ve volném terénu ale hranami lyží poničí množství odrůstajících mladých stromků a ruší chráněné druhy živočichů ve velmi náročném zimním období,“ vysvětluje Petr Šaj.

Foto | Petr Šaj / Agentura ochrany přírody a krajiny Důležité je respektovat celoroční zákaz vstupu mimo značené trasy v národních přírodních rezervacích

Základním a společným pravidlem pro pěší, skialpinisty, běžkaře, snowboardisty a další je respektovat celoroční zákaz vstupu mimo značené trasy v národních přírodních rezervacích (široká oblast Pradědu, Šerák - Keprník, Králický Sněžník, Rejvíz, Skřítek). Při dodržení tohoto pravidla se turisté vyhnou i nebezpečným lavinovým katastrům. Současně také platí ustanovení lesního zákona (v celé CHKO i mimo), kde je v lesích zákaz pohyb na lyžích (na kole, na koni, na saních) mimo lesní cesty a značené trasy.

„Doporučení je jednoduché – plánovat výlet s rozumem, s ohledem na aktuální situaci a své schopnosti a možnosti. V Jeseníkách je velké množství značených tras, lesních cest mimo rezervace i aktuálně nevyužívaných sjezdovek, kam lze vyrazit na skialpové túry,“ dodává Petr Šaj.

Vloni na jaře připravila Agentura ochrany přírody a krajiny projekt “S námi do přírody”, který přináší výběr zajímavých tipů na výlet do chráněných území. Řada z nich je využitelných i v zimním období.

