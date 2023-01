Ochránci přírody letos dokončí obnovu dvou rybníků u Trhové Kamenice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dokončí letos v přírodní památce Trhovokamenické rybníky revitalizaci za 94 milionů korun, která se týká vodních ploch i jejich okolí. Podle ochránců přírody to je cenné území s chráněnými druhy ptáků, obojživelníků a rostlin. Rybníky Velká Kamenice a Mlýnský (Loch) ale byly zanesené sedimenty, ve špatném technickém stavu byly u obou rybníků hráze, řekl ČTK Václav Hlaváč, ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy, která se o toto území stará.

"Určitě tam dojde ke zlepšení ekologických podmínek, k návratu řady druhů rostlin i živočichů," řekl ředitel správy CHKO. Uvedl, že řada druhů ptáků využívá toto území jako zastávku na tahu i jako hnízdiště. Vyskytuje se tam například jeřáb popelavý, moták pochop a chřástal vodní, rostou tam lekníny, stulík žlutý a také třeba bíle kvetoucí ďáblík bahenní a vachta trojlistá. Pestré je také zastoupení obojživelníků.

Oba rybníky zabírají dohromady 20 hektarů, na ploše asi osmi hektarů byly kvůli velkému zanesení bahnem bez vody. Ochránci přírody už delší dobu hodnotili stav rybníků a jejich hrází jako velmi neuspokojivý. "Vzhledem k tomu, že to jsou velké vodní plochy, to nebezpečí nešlo podcenit," řekl Hlaváč. Jak se rybníky postupně zanášely sedimenty, ztrácely podle něj i své ekologické funkce. "Řada druhů (rostlin) ustupovala, zarůstalo to celkem jednotvárnou mokřadní vegetací," uvedl. Na projekt dostala agentura dotaci z operačního programu Životní prostředí.

Rozsáhlé práce na tomto území začaly na jaře 2021. Hráze byly opravené tak, aby mohly bezpečně sloužit desítky let, z rybníků bylo vyvezeno asi 100 000 metrů krychlových sedimentů. Cílem podle Hlaváče ale není to, aby rybníky dokázaly zadržet co nejvíc vody. Sedimenty se odstraňovaly tak, aby tam mohla vzniknout co nejpestřejší mozaika mokřadních biotopů. "Dno není odbahněné do roviny, je členité, někde se navezly i pařezy z olší, které se tam kácely na hrázi," uvedl Hlaváč k Mlýnskému rybníku. V místech, kde už v rybnících nebyla žádná voda, se vytvářely laguny a tůně, další tůně přibyly v okolí rybníků, u nichž byly obnovené také louky.

Některé chráněné druhy rostlin museli ochránci dočasně přemístit z místa stavby na sousední pozemky. "Třeba ďáblík bahenní, který tam byl v místě, kde se muselo rekonstruovat odpadní koryto, byl přenesen a na novém místě už velmi dobře prosperuje. Následně bude vrácen i na místo původního výskytu," řekl Hlaváč.

Akce se proti plánu o několik měsíců protáhne, i kvůli potřebě uložit jinam velké množství sedimentu, dokončená bude zřejmě ve druhé polovině roku. Pracovníci ještě odbahňují Velkou Kamenici.

