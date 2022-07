Ochránci přírody vyzývají, aby lidé umožnili zvířatům přístup k vodě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Allegresse Photography / Shutterstock Vrabci u pítka

Ochránci přírody apelují na lidi, aby kvůli vysokým teplotám umožnili přístup k vodě volně žijícím živočichům, jako jsou ježci, zajíci, ptáci nebo včely. Na zahradách, ve vnitroblocích nebo parcích stačí například položit na zem misku s vodou a pravidelně ji obměňovat. Během veder nejvíce trpí mláďata rorýsů, kteří hnízdí v dutinách pod střechami domů a kvůli vedrům se tlačí u vletových otvorů a vypadávají ven, uvedl Český svaz ochránců přírody.

Svaz oznámil, že za poslední týden přijaly záchranné stanice pro volně žijící živočichy více než 50 mláďat rorýsů, která utrpěla kvůli pádu z hnízd zranění, stovky dalších mláďat pak pád nepřežily.

Podle ochranářů mohou majitelé bazénů nebo jezírek ptákům pomoci také tím, že dají na hladinu plovoucí kus prkna, aby se mohli zvířata pohodlně napít a nehrozilo, že by se mohli utopit. Upozorňují také na to, aby lidé dávali pozor na konve nebo různé nádoby na vodu, ze kterých zvířata v nouzi o vodu pijí a hrozí jim utonutí.

Podle předpovědi by následující víkend již neměl být tak horký jako poslední dny. Nejvyšší teploty v sobotu vystoupí podle předpovědi na 21 až 25 stupňů, při trvalejších srážkách se ale může ochladit na zhruba 19 stupňů. V neděli budou teploty mírně vyšší, denní maxima budou mezi 22 až 26 stupni. V sobotu by lidé měli počítat také s občasným deštěm, ojediněle i bouřkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

