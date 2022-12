Odborníci u Olšan pomocí vrtů a syrovátky likvidují toxické látky ve vodě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pomocí aplikace syrovátky do více než tři set vrtů se odborníci snaží vyčistit podzemní vody v okolí Olšan u Prostějova od toxických látek, které před lety unikly do půdy v nedalekém průmyslovém areálu podniku Sigma Lutín. Lidem v okolních obcích kvůli tomu doporučili, aby zatím nepoužívali vodu ze svých studní ani k zalévání zahrad. Chlorované uhlovodíky navíc mohou ohrozit také zdroj vody pro desítky tisíc obyvatel Prostějova a okolí. První etapa sanace podzemních vod skončí příští rok na jaře a bude stát zhruba 180 milionů korun. Navázat by na ní měla další fáze likvidace staré ekologické zátěže, přijde asi na 100 milionů, řekl starosta Olšan Milan Elfmark.

Podzemní vody u Olšan znečistily chlorované uhlovodíky, které se v podniku Sigma Lutín dříve používaly jako rozpouštědlo. Projekt má podle starosty zabránit dalšímu šíření těchto rakovinotvorných látek v systému podzemních vod. Odborníci proto od roku 2019 udělali v okolí Olšan více než 300 hydrogeologických vrtů a aplikovali do nich syrovátku, díky níž lze výrazně snížit kontaminaci spodních vod toxickými látkami. Syrovátka slouží jako potrava pro bakterie, které se v podzemní vodě vyskytují a pomáhají odstraňovat kontaminaci. Průměrná hloubka vrtu je 30 metrů.

Zvolená metoda sanace se podle Elfmarka osvědčila a toxické látky se už v podzemních vodách nešíří tak rychle. Experti původně počítali, že se pomocí vrtů a aplikace syrovátky podaří snížit kontaminaci spodních vod o 25 procent. "Skutečné snížení je už nyní vyšší," řekl starosta. První etapa projektu má skončit příští rok na jaře. Ze 180 milionů korun 85 procent pokryla dotace Státní fondu životního prostředí. Zbývající část zaplatil Olomoucký kraj a obce, kterých se znečištěné podzemní vody týkají.

Na dofinancování první etapy sanace podzemních vod hodlá přispět Prostějov. Návrh v úterý projedná zastupitelstvo. "Vzhledem ke směru šíření by mohlo dojít k znehodnocení vrtů podzemní vody, které slouží pro veřejné zásobování obyvatelstva. Tyto zdroje pitné vody využívá společnost Vodovody a kanalizace Prostějov," zdůvodnila finanční příspěvek náměstkyně primátora Marcela Župková (ANO).

Podle Elfmarka by na první etapu čištění podzemních vod u Olšan měla co nejdříve navázat další část sanace, aby byl efekt této metody co největší. Díky projektu by se měla postupně zlepšit kvalita vody ve studních. "Hlavním cílem ale je, aby se nám podařilo zamezit šíření kontaminačního mraku a co nejvíce jsme tak ochránili území, která jsou níže pod námi včetně zdroje vody pro Prostějov," dodal Elfmark. Obecní úřad v Olšanech už má na druhou etapu připravenou projektovou dokumentaci. Příští rok starosta plánuje podat žádost o dotaci a jednat s okolními obcemi o opětovném dofinancování projektu.

