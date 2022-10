Odchod Hladíka na MŽP nebude mít podle Vaňkové vliv na jednání o koalici v Brně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nominace Petra Hladíka (KDU-ČSL) na ministra životního prostředí nebude mít vliv na harmonogram vyjednávání o koalici v Brně, uvedla tento týden primátorka Brna a jednička vítězné ODS s TOP 09 ve volbách v moravské metropoli Markéta Vaňková (ODS). S Hladíkem jako náměstkem řešila v poslední době drobné neshody a spekulovalo se, že by to mohla být překážka k pokračování stávající koalice. Vaňková řekla, že tento týden bude jednat se stranami, jak je v plánu, rozhodnutí padne nejdříve po víkendu.

V Brně vládne nyní koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Po volbách však ODS s TOP 09 jednala se všemi stranami, které se dostaly do zastupitelstva, a zatím žádná koalice nevznikla, ač by ta současná měla pohodlnou většinu. Vaňková s Hladíkem měli neshody před volbami například při prezentování témat, Hladík se také do Vaňkové opřel před volbami na sociálních sítích kvůli její odpovědi, že chce jednat po volbách se všemi.

ODS s TOP 09 může pokračovat v současné koalici, může mít ale také nadpoloviční většinu pouze s jedním partnerem, a to druhým hnutím ANO. Vaňková uvedla, že je mnoho variant koalic, k žádné se ale zatím veřejně nepřiklonila. Hladíkova nominace na ministerstvo životního prostředí namísto Anny Hubáčkové, která dnes oznámila rezignaci kvůli zdravotním problémům, nebude mít vliv. "Na proces vyjednávání a harmonogram, jak jsem ho předestřela, to žádný vliv nemá. Budeme prostě dál vyjednávat se všemi subjekty, jak bylo v plánu. Zejména bych chtěla popřát paní ministryni Hubáčkové brzké uzdravení. Ohledně Petra Hladíka jsem ráda, že se rozrostou řady ministrů o dalšího člověka z Brna," řekla Vaňková. Z Brna jsou i její straníci premiér Petr Fiala nebo ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Vaňková uvedla, že očekává, že KDU-ČSL se STAN informují ODS s TOP 09 ohledně nominace Hladíka na ministerstvo na koaličních vyjednáváních. "Je možné, že z jejich strany dojde ke změnám informací, které nám podali. Koalice není o jedné osobě, ale o subjektech jako celku. Já jsem počítala s tím, že pokud vznikne koalice s KDU-ČSL, bude Petr Hladík mým prvním náměstkem," řekla Vaňková. Při koaličních vyjednáváních zdůrazňuje, že chce programové priority a do gescí odborníky, kteří povedou Brno k rozvoji. Rozhodovat by měla oblastní rada.

Volby v Brně nyní vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů mezi 55 zastupiteli. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.

