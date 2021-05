Odpovědí na černé klimatické scénáře mohou být bílé a zelené střechy

Břetislav Machaček 27.5.2021 08:44

Uf, uf, uf. Badatelé došli k něčemu, co praktikují jižní národy tisíce

let. Domy i střechy mají nabíleny a přírodní klimatizací jsou tlusté

hlíněné zdi s větracím "komínem" často až z podzemí. Ještě, že máme nyní

ty vědce a badatele, kteří vylezli z laboratoří do terénu a zkopírovali

poznatky z dob faraónů. No a fotovoltaika? Ano odčerpá těch svých 20%,

ale kolik odrazí ty černé plochy na rozdíl od bílých? Jinak i ta slavná

fotovoltaika může mít problém s přehřátím a o to více musí být kvalitní, aby to přežila. Ty levné šunty dům tak leda podpálí a hasit ji je tak

leda pro sebevrahy. Na videu jsem viděl hořící dům s fotovoltaikou na

střeše a hasiče přihlížející z bezpečné vzdálenosti ohni. Jiskřilo to

a blýskalo jako za bouřky a sklo létalo po okolí. Po zhroucení střechy

začalo teprve hašení a to stále ještě z uctivé vzdálenosti.

