Odpůrci těžby v dole Turów upozorňují, že dohoda je v rozporu se zájmy Česka

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MEDIA WNET / Flickr "Postup rypadel je podstatně rychlejší než realizace vodovodů a nám v Uhelné bezprostředně hrozí vyschnutí jediného vodního zdroje a obyvatelům širšího okolí pak definitivní ztráta pitné vody ve studnách," řekl Starec.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Současná verze česko-polské dohody o hnědouhelném dolu v polském Turówu zdroje vody na české straně neochrání a je v rozporu se zájmy ČR. Ve svém prohlášení to uvedla nově vzniklá platforma Společně pro vodu. Vznikla v reakci na zveřejnění obsahu česko-polské dohody o mimosoudním vypořádání ve sporu o rozšíření těžby v Turówě. Odpůrci těžby zároveň vyzvali zástupce současné i nově vznikající vlády, aby dohodu neuzavírali. ČTK o tom dnes za uskupení informoval Milan Starec.

Do Prahy v pátek přijede nová polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová, která by se svým českým protějškem Richardem Brabcem (ANO) měla jednat také o smlouvě, jež má řešit další fungování dolu, jeho dopady na české obce a kompenzaci škod. Jednání o Turówu přerušil v noci na 1. října odlišný názor obou stran na dobu trvání dohody. Základní parametry se podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) podařilo dojednat, sporná je doba, po kterou nebude možné smlouvu vypovědět. Krajští zastupitelé minulý týden vyzvali ministry životního prostředí Brabce a zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) z končící vlády, aby pokračovali v jednání s Polskem a nečekali na ustavení nové vlády.

Odpůrci těžby ale podmínky dohody zpochybňují. "Všechna opatření se týkají jen jedné podzemní vrstvy, která neslouží k zásobování pitnou vodou a ani z ní neodtéká hlavní množství vody. V dohodě zcela chybí základní požadavky, jako je nový hydrogeologický model, na jehož základě je možné stanovit přesné parametry podzemní stěny, která by měla zabránit dalšímu poklesu hladin vody na českém území v důsledku těžby," uvedl Starec. Česko se má navíc zavázat, že do budoucna už žádnou žalobu na porušování evropského práva Polskem v souvislosti s těžbou v dole Turów nepodá.

"Bohužel se potvrdily naše dlouhodobé obavy z obsahu dohody. Zdá se, že naši politici stále nepochopili naléhavost situace: klíčové nejbližší území dovolují Polsku vytěžit během několika málo let, dohoda umožňuje na něm už nyní provést skrývku. Postup rypadel je podstatně rychlejší než realizace vodovodů a nám v Uhelné bezprostředně hrozí vyschnutí jediného vodního zdroje a obyvatelům širšího okolí pak definitivní ztráta pitné vody ve studnách. Dlouhodobě voláme po tom, aby se těžba přestala přibližovat k ČR, a to bohužel v připravené dohodě není nijak reflektováno," řekl Starec.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby loni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají nejen ztráty vody, ale i hluku a prachu. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země.

reklama