Ohňostroje zvýšily znečištění ovzduší v Táboře a Znojmě nejvíc za 20 let

Novoroční ohňostroje zvýšily koncentrace prachových částic v ovzduší v České republice hlavně ve městech. Například v Táboře a Znojmě byly naměřeny dosud nejvyšší hodnoty hodinových koncentrací těchto částic v historii měření, které začalo v roce 2003. ČTK to řekl vedoucí oddělení kvality ovzduší z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina. Výsledky měření podle něj závisí na umístění konkrétní měřicí stanice ve městě i na vlivech počasí. Podrobnější analýza je k dispozici na blogu pracovníků brněnské pobočky ČHMÚ

V Táboře naměřila stanice hodinové maximum 821 mikrogramů na metr krychlový, dosavadní maximum bylo 618. Ve Znojmě to bylo 401 mikrogramů na metr krychlový. Brzezina ale upozorňuje, že z toho není možné usuzovat, že v Táboře a Znojmě lidé odpálili nejvíce zábavní pyrotechniky. "Stanice v Táboře se nachází v centru města a v husté zástavbě. Přestože se jedná o nejvyšší změřenou koncentraci částic PM10 o tomto silvestru na stanicích v ČR, takto vysoké mohou být koncentrace i v jiných městech. Lze očekávat, že například na hlavních náměstích největších českých měst, kde je intenzita odpalu extrémní, což lze potvrdit i z videozáznamů z těchto lokalit, mohou být koncentrace ještě vyšší, přesná data však nemáme," uvedl Brzezina.

Při výsledcích měření hraje roli umístění stanice, rozptylové podmínky nebo směr větru. "To je dobře vidět na výsledcích některých stanic, které jsou umístěné například na předměstích. Než k nim kouř z ohňostrojů dojde, nějakou dobu to trvá, maximální koncentrace prachových částic tak je zaznamenána třeba až kolem druhé nebo třetí hodiny ráno, naopak pokud je stanice blízko epicenter odpalů, může se to projevit hned první hodinu po půlnoci," doplnil Brzezina.

Za nadlimitní hodnotu se u částic PM10 považuje množství 50 mikrogramů na metr krychlový ve čtyřiadvacetihodinovém průměru. To se podle aktuálního měření stalo kromě Tábora a Znojma také v Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem, Teplicích, Třebíči, Uherském Hradišti a na stanici Brno-Lány.

Pro překročení imisního limitu je podstatné, jak rychle zvýšená koncentrace poklesne, což závisí na rozptylových podmínkách. "Je to dobře vidět například na srovnání stanic Praha-Vysočany a Uherské Hradiště. Na stanici v Praze bylo sice hodinové maximum výrazně vyšší, přes 350 mikrogramů na metr krychlový, avšak následně se koncentrace velmi rychle snížily. Naopak v Uherském Hradišti vystoupaly pod 150 mikrogramů na metr krychlový, ale setrvávaly déle vyšší, proto zde hodnota imisního limitu překročena byla a v Praze nebyla," doplnil.

Meteorolog také upozornil, že neexistuje monitoring ve všech městech České republiky a ve všech částech měst. Proto nelze říci, kde bylo v prvních hodinách roku znečištění nejvyšší, pouze která stanice jej naměřila. Mohou být místa, kde bylo znečištění ještě vyšší, ale kvůli chybějícím datům to nelze zjistit.

