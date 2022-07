Oprava rozhledny zničené strakapoudem ve Vysoké nad Labem je hotová. Zítra se otevře veřejnosti

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tomas62 / Tomas62 / Wikimedia Commons Rozhledna má tři nosné sloupy, přičemž každý se skládá z pěti šestimetrových kusů o průměru 40 centimetrů. Dělníci vyměnili dva nejvíce poškozené segmenty.

Obec Vysoká nad Labem na Hradecku dokončila opravu dřevěné rozhledny Milíř, kterou loni na jaře poničil strakapoud. Lidé budou moci na rozhlednu opět vystoupat v sobotu 9. července. ČTK to řekl starosta Jiří Horák (nezávislý). Rozhledna je zavřená od loňského září. Firmu na opravu rozhledny se obci podařilo najít až na čtvrtý pokus.

Strakapoud ve sloupech vytesal dutiny, čímž podle statika snížil nosnosti konstrukce. K vyhloubení dutin strakapoud využil klidu v době, kdy byla rozhledna kvůli proticovidovým opatřením uzavřena. "Nejobtížnější částí opravy byla výměna dvou dřevěných sloupů o délce šest metrů, které byly nejvíce poškozené strakapoudem. Jeden vyměněný sloup necháme u rozhledny, aby lidé viděli, co strakapoud dokáže vyklovat," uvedl Horák.

Stavbaři také zatmelili všechny otvory a ptákem vyklované dutiny, důležité spoje a vodorovné trámy zakryli klempířskými prvky proti zatékání vody. "Vše bylo předem natřeno a ošetřeno biocidním přípravkem proti plísni. Nyní na rozhledně děláme úklid a připravujeme ji na otevření," řekl starosta.

Rozhledna bude přístupná ve všední dny denně kromě pondělí, a to od 13:00 do 18:00, o víkendech od 11:00 do 18:00. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 27 metrů lze za dobrého počasí spatřit Jeseníky, Krkonoše, Orlické či Železné hory.

Oprava trvala od 20. června a obec přišla na 648.000 korun bez daně, dalších asi 265 000 korun obec zaplatila za čtyři dřevěné lepené sloupy z Rakouska o délce šest metrů. Opravu bude obec platit především z fondu obnovy, v němž má z dosavadních výnosů rozhledny našetřeno asi 800 000 korun.

Rozhledna má tři nosné sloupy, přičemž každý se skládá z pěti šestimetrových kusů o průměru 40 centimetrů. Dělníci vyměnili dva nejvíce poškozené segmenty. Současně obec od firmy získala speciální ocelový přípravek pro rozepření části rozhledny při výměně sloupů, takže případné další opravy již budou levnější. Dva sloupy bude mít obec připravené pro pozdější opravy.

Opravě předcházela čtyři výběrová řízení. Do prvních dvou tendrů na kompletní opravu rozhledny se obci nikdo nepřihlásil. Zastupitelé obce pak rozhodli, že obec sama nakoupí sloupy a v dalším řízení bude hledat jen firmu pro montáž. Přišly dvě nabídky, ale kvůli vysoké nabídnuté ceně obec i třetí tendr zrušila. Až čtvrté výběrové řízení s možností rozdělit opravu na etapy bylo úspěšné. Přihlásili se dva zájemci a obec vybrala firmu Elektro Mosev.

Rozhlednu v hodnotě pěti milionů korun obec otevřela v říjnu 2013 na kopci Milíř, v místě, kde ještě po druhé světové válce stávala původní dřevěná rozhledna. Tři dřevěné sloupy o délce 30 metrů obepínají ocelové schodiště se 144 schody. Spodní část rozhledny v podobě domečku je z litého betonu. Celková výška rozhledny je 31 metrů a váha 22 tun. V základech rozhledny je 300 tun betonu a sedm tun oceli.

