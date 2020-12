OSN: Bohatá elita má na svědomí větší emise než polovina lidstva

Břetislav Machaček 29.12.2020 10:27

Konstatování stavu a příčin vcelku správné. Řešení neprůchodné z hlediska

postoje těch bohatších. Dobrovolně to neudělají, násilně je to revoluce, což je nemožné, protože mají v rukou moc a represivní orgány. Plané kecy, nesmyslné demonstrace a protesty. Připomíná mi to knihu Jaroslava Haška "Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona". Místo hospodských keců

o zářné budoucnosti to jsou kecy na stránkách novin a pokřikování s transparenty u elektráren a továren. Pak šup do teplíčka, okoupat se v teplé vodě, zapnout PC a užívat si výdobytků techniky. Ráno hop do auta

a šup do teplíčka kanceláře, půl směny předstírat práci a přemýšlet, jak ten svět zachránit bez omezení vlastního přepychu. Tomu říkám odpovědný přístup k řešení tohoto problému. Bohužel totéž si přejí i ti chudí a když se jim to podaří, tak tu bude homogenní společnost pokrytců žijících jinak, než hlásají. Dobrovolně se k chudobě nikdo mimo pár fanatiků nevrací a málokdo dobrovolně omezí alespoň svoji spotřebu. Výjimky to nezachrání a kompletně srovnat životní úroveň všech je utopie. K chudobě dospěje člověk i tím, že druhý na jeho úkor zbohatne a opačně. Pouze záleží, kdo jsem a kým budu. Takže opět plácnutí do vody a nic nového pod sluncem.

