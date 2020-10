Profesoři klimatologie mají větší uhlíkovou stopu než jiní akademici. Častěji létají

Jan Šimůnek 29.10.2020 08:14

Je to zcela logické, do klimaalarmistických nesmyslů se vrážejí neskutečné peníze, které je třeba utratit. Jinak by se mohlo stát, že by někdo rozumný příděl o neutracené peníze zkrátil.



Čeština má pro tuto situaci pěkný slogan: "Káží vodu a pijí víno."

Odpovědět