Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Jinan dvojlaločný.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ostrava investuje 5,6 milionu korun do zeleně podél tramvajové trati v části Horní ulice v nejlidnatějším městském obvodu Jih. Ve výběrovém řízení hledá firmu, která výsadbu zajistí. Zájemci se mohou hlásit do 29. listopadu a projekt by měl být hotov do listopadu příštího roku, řekla ČTK mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

"Na výrazně frekventovaném místě dopravní tepny tak přibudou tisíce nových rostlin, které přispějí nejen k estetizaci místa, ale nezanedbatelný je také jejich environmentální význam," uvedla mluvčí. Počítá se s výsadbou 28 stromů ginkgo biloba, téměř 14 000 keřů, více než 5000 kusů trvalek a zhruba 17 500 kusy cibulovin.

"Zeleň sníží hlučnost i prašnost v lokalitě, stromy přispěji k zadržování vody v krajině. Projekt dopomůže zlepšení místního klimatu, podpoří biodiverzitu. Nové stromy či keřové patro nabídnou úkryt a domov mnohým živočichům, ať už půjde o úkryt hmyzu a potravu ptáků nebo jejich hnízdění. Nezanedbatelná je také nová, mnohem vzhlednější podoba tohoto frekventovaného prostoru, a tudíž i příjemnější místo nejen pro obyvatele města," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Nová zeleň bude v příštím roce v pruzích podél tramvajové trati od kruhového objezdu Horní ulici směrem k zastávce Dubina. Území tvoří dva pruhy zeleně široké zhruba čtyři až pět metrů, oddělující prostor tramvajových kolejí od komunikace v Horní ulici.

"Jde o komunikaci první třídy s tramvajovými kolejemi, uprostřed ve zvýšeném zeleném pásu o celkové délce přibližně 1400 metrů. V místě budou odstraněna svodidla a zastávky budou doplněny novým zábradlím. S ohledem na frekventovaný prostor návrh zahrnuje rostlinné druhy, které byly v minulých letech v obdobných výsadbách a lokalitách používány. V blízkosti přechodů budou vysazovány jen rostliny do výšky 40 centimetrů," řekla mluvčí. Projekt navrhla Lenka Vašíčková. Cílem podle ní bylo vytvořit harmonický celek. Stromy budou všude tam, kde je to technicky možné.

reklama