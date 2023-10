Jan Kos 23.10.2023 12:00

Nebojte, tímhle to nekončí. "Nevinná" EA se proti rozsudku odvolá, nebo se odvolá státní zástupce. Pravděpodobnost, že to tímhle končí je tedy nízká.



Nejsem odborníkn na právo, jako lajkovi mi vrtá hlavou: "ale pokud soud tvrdí, že se v EA něco stalo, ale nepodařilo se zjistit co, pak za to všechno stejně někdo zodpovídá a teď nemyslím toho nebožtíka. Buďto zato zodpovídá právnická osoba nebo osoba co právnickou firmu řídí."



Rozsudek vítám, ukázal jasně na viníka. Co se nepotrestání týče, je pro mě vedlejší, dalo se to čekat...

