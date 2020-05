Ovzduší nad Čínou se vrací do starých kolejí. Emise opět rostou

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Peggy_Marco / pixabay.com Smog, který nebyl nad většinou čínských metropolí od začátku roku patrný, je zase zpět. / Ilustrační foto

Na začátku května Čínská lidová republika rozvolnila většinu omezení, spojených s krizovým stavem a pandemií koronaviru. A na emisích, znečištění ovzduší, je to hned znát. Píše o tom Phys.org

Smog, který nebyl nad většinou čínských metropolí od začátku roku patrný, je zase zpět. Silnice se opět plní auty a komíny továren už zase dýmají. Je třeba nahradit výpadek ve výrobě a dohnat ztracenou produkci. Ve vzduchu se opět zvýšila koncentrace prachových polétavých částic PM 2,5 (v úseku mezi 20 lednem a 4. květnem byly 18 % pod dlouhodobým průměrem) a tentam je i sympaticky negativní rekord emisí oxidů dusíku, které v prvních dvou měsících tohoto roku poklesly o 30 %.

Ale teď? Ve srovnání s totožnými daty z loňského roku jsou teď emise nad Čínou dokonce o něco vyšší.

Přesněji, naměřená hodnota pro PM 2,5 v jednom kubíku ovzduší činila loni 33,2 a letos je to 33,93. Podobně se pak koncentrace oxidů dusíku v ovzduší zvýšila z loňských 24,6 na 25,4. Obojí souvisí jak se zvýšením frekvence silniční přepravy, tak s nastartováním průmyslu. Včetně toho energetického, který dodává o 1,2 % více elektřiny, než před pandemií.

A brzy to nejspíš bude víc, protože čínský regulační úřad ve snaze nastartovat ekonomiku schválil výstavbu dalších uhelných elektráren (o celkovém výkonu 7,9 GW).

Světová ekonomika očekává v důsledku koronaviru propad růstu 6,8 %, a proto se Čína dostává do popředí zájmu světových médií. Během ekonomické krize v roce 2008 totiž její vláda zprostředkovala masivní balík 567,6 miliard dolarů, jako regenerační stimul národnímu hospodářství. Přineslo to řadu změn. A očekává se, že něco podobného vyzkouší i letos.

Otázkou samozřejmě je, kam by případnou hospodářskou pomoc v rámci národních programů směřovala. Potvrzený příklad s uhelnými elektrárnami ale napovídá, že to nejspíš nebude do ekologizace průmyslu.

Podle zpráv čínských environmentálních aktivistů se také zdá, že čínská vláda poněkud uvolnila dohled nad tradičními znečišťovateli životního prostředí a toleruje jim nyní vypouštění vyšších než přípustných emisí a dalších znečišťujících látek. Aby mohli dohnat propad ve výrobě. Co bude dál?

„Záleží na tom, jak se teď vyvine ekonomická situace,“ říká Li Shuo, klimatický a energetický poradce čínské pobočky Greenpeace. „Čínská vláda se může přidržet zažitého receptu a investovat masivně do infrastruktury, která si vybírá daň na životním prostředí. Je rozhodně zajímavé sledovat, jak rychle dokázaly emise narůst do původních hodnot po strmém propadu v prvních třech měsících roku.“

