Paralýza analýzou. Průlomová legislativa bezpečnosti chemických látek v EU se zdá být v ohrožení

Evropská komise přichází se strategií , která by mohla znamenat průlom v legislativě bezpečnosti chemických látek. Strategie by zefektivnila dosavadní způsob identifikace a eliminace toxických látek, které se prostřednictvím mnoha produktů každodenně dostávají do našeho těla i do životního prostředí. Také by pomohla sjednotit zatím nejednotný systém, v němž jsou do očí bijící mezery v legislativě. Proti této iniciativě ale naprosto překvapivě zaujímá velmi vlažný postoj Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin EU, Sante. Informuje o tom Evropská environmentální kancelář

V sázce je unijní strategie Chemické látky – strategie pro udržitelnost (netoxické prostředí EU). Neziskové organizace ji hodnotí jako největší posun za poslední dekádu v legislativě týkající se chemických látek (pracovní verze je k nahlédnutí zde). V zásadě jedinou překážkou se pro strategii stává rezort, který by ji měl nejvíce kvitovat – Sante. Sante sice strategii dalo symbolickou zelenou, k té jsou ale přidružena různá „ale“.

Předně se staví proti rozšíření opravdu účinné metody rychlé kontroly těch nejobávanějších chemických látek. A to navzdory tomu, že sama EU před mnoha lety potvrdila, že dosavadní odhadování rizika, které zjišťuje možné nepříznivé efekty chemických látek, je pomalý a drahý proces.

Zároveň by zvláštní postoj Sante zachoval v legislativě EU nejednotný, až chaotický přístup k chemickým látkám. Glyfosáty, ftaláty, dioxiny a PCB, to jsou jen některé z toxinů, které jsou zakázané v dětských hračkách. V produktech, s nimiž děti denně přicházejí do styku, ale zakázané nejsou – například v plenkách nebo ve vybavení v domácnosti jako jsou koberce či matrace. PFOA je zakázáno na pracovišti, ale může být obsaženo v obalových materiálech potravin. BPA je zakázáno v nádobí pro děti, ale může být obsaženo v obalových materiálech potravin. PFAS a ftaláty jsou zakázány v mnoha produktech, ale mohou být obsaženy v obalových materiálech potravin. Oxid titaničitý, látka podezíraná z karcinogenních účinků, je zakázaná v kosmetice, ale povolená v potravinářství. To je výčet jen některých zmatků, které v této oblasti jsou.

Jak poukazuje Jack Hunter ze zpravodajské služby Evropské environmentální kanceláře, Sante argumentuje tím, co obvykle slýcháme z úst lobbistů velkých průmyslových znečišťovatelů, kteří staví zájmy byznysu nad zdraví. "Například, že je zapotřebí mnohem více času na výzkum. A to v kontextu toho, že Sante mnoho let vůbec nic nedělalo. Neziskové organizace to právem nazývají paralýza analýzou,“ říká Hunter.

Na Sante se tak v souvislosti se strategií obrací čím dál více organizací. Například Asociace evropských lig proti rakovině, Endokrinologická společnost, nebo velmi čerstvě deset evropských ministerstev životního prostředí ve svém neobvykle silném dopise. Zároveň vznikla petice, vyzývající víceprezidenta komise Franse Timmermanse, který má zároveň na starosti Green Deal, k tomu, aby garantoval, že strategie bude opravdu chránit zdraví a životní prostředí EU.

Vyvstává tedy otázka, co vede zrovna rezort, který se má zabývat zdravím a bezpečností potravin, k takovému jednání. Důvod může být podle Jacka Huntera poměrně jednoduchý. „Je klidně možné, že za to může nezdravý vztah Sante s Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky zvaný Grow," myslí si Hunter. "Bývalý šéf Komise Jean-Claud Junker totiž před pár lety Sante Growu podřídil.“

Od chvíle, kdy se Sante Growu zodpovídá, došlo například k tomu, že se Sante výrazně zasadilo o zpomalení aktivit, které měly řešit legislativu chemických látek narušujících endokrinní systém. Jedná se o látky, které mohou negativně ovlivňovat zdraví a způsobovat rakovinu prsu či prostaty, deformitu u dětí, obezitu nebo problémy se štítnou žlázou.

Legislativa, týkající se chemických látek, hraje důležitou roli i v environmentální agendě EU jako je Green Deal. Na začátku října se proto se šéfkou Sante Stellou Kyriakides sešel její protějšek z oblasti životního prostředí Virginijus Sinkevičius, aby se pokusili najít kompromis a strategii udrželi při životě.

