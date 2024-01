Pardubice dál bojují proti obnově spalovny, zvažují přezkumné řízení

Slavomil Vinkler 10.1.2024 12:26 Reaguje na Michal Uhrovič

Nimby. No ono jde o nebezpečný, nikoli komunální odpad. Ale jde místo odborné likvidace odvést do Afriky ví mnozí. Takže obojí do Afriky na pláže.

