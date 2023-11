Pardubice hledají levnější polepy na most, mají eliminovat nárazy ptáků do skla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ptáci do skel naráželi, obvyklé siluety ptáků nalepené na skle nepomohly. Studie podle dopravního podniku ukázaly, že optimální je rovnoměrné pokrytí skleněných oken a tabulí. Vzory mohou mít jakékoliv tvary, vertikálně by měly být od sebe deset centimetrů a horizontálně mít mezi sebou mezery pět centimetrů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na bočních prosklených stranách mostu v Kyjevské ulici v Pardubicích budou polepy, které mají eliminovat nárazy ptáků do skla. Radnice to konzultuje s inspekcí životního prostředí. Výběr firmy, která práce provede, se ale protahuje, protože se městu zdají náklady moc vysoké. ČTK to řekl náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO). Oprava nadjezdu skončila loni v dubnu.

"Polepy řešíme již několik měsíců. Zadání jsme obdrželi od České inspekce životního prostředí, podle něj bylo vypsáno výběrové řízení a z něj vyšla cena, která nás absolutně nemile překvapila. Proto se celá situace vrací na začátek a zvažujeme obrácené řešení," uvedla Klčová.

Pokud by radnice dala zhotovit polepy podle zadání inspekce, stály by možná více než 400 000 korun. "Důvod takto vysoké ceny je v množství použitého materiálu a technologii polepu, která by se musela použít při dodržení zadání od inspekce. Požádali jsme tedy o grafický návrh, který by splnil požadavky ochrany ptactva, byl estetický a nebyl finančně tak náročný. A nyní s tímto novým návrhem pojedeme na inspekci, zda by nám odsouhlasili takovou variantu," řekla Klčová.

Navržené řešení by mohlo cenu snížit na polovinu. Město se podle Klčové snaží najít variantu, která vyhoví požadavkům inspekce, ochrání ptactvo a přitom půjde o cenově rozumnou investici.

Nárazy ptáků do skla řešil loni dopravní podnik. Od loňska jsou některé zastávky městské hromadné dopravy, které stojí u parků a dalších zelených ploch, polepené s využitím speciálního designu. Přístřešky mají grafické prvky, které nárazy ptáků do skel eliminují.

Ptáci do skel naráželi, obvyklé siluety ptáků nalepené na skle nepomohly. Studie podle dopravního podniku ukázaly, že optimální je rovnoměrné pokrytí skleněných oken a tabulí. Vzory mohou mít jakékoliv tvary, vertikálně by měly být od sebe deset centimetrů a horizontálně mít mezi sebou mezery pět centimetrů. "Tyto stávající polepy na zastávkách se zdají být vyhovující," řekla Klčová.

reklama