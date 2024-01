Pardubice prověřují stav arboreta, které bylo založené v 50. letech

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Pardubice prověřuje na podnět aktivistů stav arboreta na Dukle v Pardubicích. Podle nich tam chybí stromy a také není v pořádku péče o dřeviny. První kontrolu dnes provedla projektantka a městská arboristka, druhá prohlídka se uskuteční na jaře, až budou stromy zelené. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO). Dendrologická zahrada je významným krajinným prvkem. První stromy v ní byly vysazené v polovině 50. let minulého století.

"Od loňského roku jsem s obvodem řešila, že by bylo dobré soupis stromů udělat, což se nám z různých důvodů nepovedlo. K tomu aktivisté začali v tuto chvíli tlačit, abychom stav arboreta prověřili. My jsme se nakonec domluvili, ať se obvod staví k tomu, jak chce, že kontrolu uděláme," řekla Klčová.

Arboretum s exotickými dřevinami vznikalo v 50. letech, v 90. letech se o rozšíření dendrologické zahrady hlavně o domácí druhy dřevin zasloužil botanik Vladimír Faltys. Botanická zahrada představuje více než sto druhů domácích i zahraničních dřevin.

V roce 2014 město nechalo za evropské dotace dendrologickou zahradu omladit. V té době řada stromků záhy uschla. Podle dotačních podmínek je na projektu desetiletá udržitelnost. Podle Zuzany Baladové, která kdysi dělala projekt na arboretum, některým druhům lokalita neprospívá. Proto také některé stromy a keře uschly.

"Nějaké náročnější druhy tady asi neprospívají, třeba magnolie, z těch snad nezbylo vůbec nic. Nějaké dřeviny tady chybí, částečně je to vandalismem. Je to poučení," řekla Baladová, která se dnes účastnila kontrolní schůzky, další bude na jaře.

"Momentálně řešíme počet kusů, v zimě nejsme schopní identifikovat všechny druhy, to zjistíme až při další kontrole v době vegetace," řekla městská architektka Kristýna Podhajská.

Podle Baladové by se v arboretu měly sázet stromy, kterým budou vyhovovat podmínky a budou mít dobrou následnou péči. Zároveň by se mohly obnovit cedule, které by lidem popsaly, jaké dřeviny v zahradě jsou. "Není to tady nutné moc proměňovat, bylo by dobré udržet trend pestré druhové skladby," dodala Baladová.

O arboretum se stará městský obvod V. Zeleň pro něj udržují soukromé firmy. Vysazené stromy často lidé ničí, řekl tajemník obvodu Jiří Šmaha. "Ulamují větvičky, ulamují celé stromy, ničí kůlování. Je to nekonečný příběh. Za kulturákem jsme měli čtyři borovice, dnes je tady jedno torzo," řekl Šmaha.

Náměstkyně primátora chce, aby se parky udržovaly a dále rozrůstaly. Až bude mít město na jaře další výsledky kontroly, rozhodne o dalším postupu, tedy kdo se bude o dendrologickou zahradu starat i kdo zaplatí jeho obnovu. "Doufám, že v arboretu dosázíme nové stromy," dodala náměstkyně.

