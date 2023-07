Pardubický kraj chce využít srážkové vody při správě svých budov

Tonda Selektoda 7.7.2023 19:54

No jo, na každou prkotinu, stále jen honba za dotacemi, bez kterých snad nejde nic postavit, nebo pořídit.

Jak to ti naši dědové před půl stoletím dělali, že postavili fabriky, přehrady, elektrárny a dokonce vytvořili i zemědělsko-potravinářský komplex, schopný zajistit soběstačnost ČSSR ve výživě obyvatelstva, a to i bez EU a jejich dotací?

