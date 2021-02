Park České Švýcarsko žádá návštěvníky o odnášení svíček z jeskyně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Aleksey Sagitov / Shutterstock.com "Správa parku žádá návštěvníky, aby poté, co si rampouchy osvětlí a pořídí fotografie, svíčky opět odnesli s sebou domů," řekl Salov. Jde podle něj o nešvar, který jeskyni mění ve skládku vyhaslých svíček.

Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky, aby odnášeli svíčky z Jeskyně víl s ledovými stalagmity, tedy rampouchy rostoucími od podlahy vzhůru. Lidé si nimi rampouchy osvětlují kvůli fotkám. Správci parku uvítají dobrovolníky, kteří s úklidem vyhaslých svíček pomohou, uvedl mluvčí parku Tomáš Salov.

Nejznámější ledové útvary jsou v terénu vyznačeny sezonním značením s názvem ledopádu. Útvary, které se nenacházejí přímo u turistické trasy, ale hlouběji v lesním porostu, v letošním roce označeny nejsou. Místo označení je v terénu umístěno upozornění na hrozbu samovolného pádu stromů. Nebezpečí představují smrkové souše, které se postupně rozpadají.

"Správa parku žádá návštěvníky, aby poté, co si rampouchy osvětlí a pořídí fotografie, svíčky opět odnesli s sebou domů," řekl Salov. Jde podle něj o nešvar, který jeskyni mění ve skládku vyhaslých svíček.

Park také apeluje na výletníky, aby byli ohleduplní při parkování. "Řidiče správa parku žádá, aby byli ohleduplní k ostatním účastníkům provozu a odstavovali automobily tak, aby netvořily překážku v provozu ani jinak nikoho neomezovaly," doplnil Salov. Návštěvníci se mohou k jeskyním dostat také autobusem nebo vlakem.

S očekávaným oteplením se podle mluvčího zvyšuje riziko rozpadu objemnějších ledopádů. Správa parku proto žádá návštěvníky, aby nevstupovali do prostoru, kam rampouchy mohou dopadnout.

Návštěvníci by se měli podle správců na vycházky za ledovými útvary vhodně vybavit, a to například turistickými hůlkami, ideálně i protiskluzovými návleky na obuv. "Ve skalách je chladněji než na výchozích místech do národního parku, odpovídající teplé oblečení je nezbytností," dodal Salov.

