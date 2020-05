Pecka na Jičínsku nesouhlasí s možnou nádrží na potoku Zlatnice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.mestys-pecka.cz Městys Pecka má z postavení případné přehrady o ploše 40 hektarů v údolí potoka Zlatnice mezi Bělou u Pecky a osadou Stupná obavy. / Ilustrační foto

Městys Pecka na Jičínsku nesouhlasí se záměrem ministerstva zemědělství zařadit lokalitu Bělá u Pecky mezi místa pro budoucí stavbu vodní nádrže. Starostka Pecky Hana Štěrbová (Nezávislí pro Peckovsko) ve středu řekla, že žádné orgány městysu souhlas se zařazením Bělé u Pecky mezi takzvané hájené lokality nedaly. Ministerstvo v pondělí v tiskové zprávě uvedlo, že stanovisko obcí u nádrže u Bělé zní "ano".

"Loni v červenci se o tom se zástupci ministerstva zemědělství a Povodí Labe jednalo v obci Vidochov, které se to také týká. Dosud jsme z jednání neobdrželi ani zápis. Pondělní oznámení ministerstva nás šokovalo," řekla Štěrbová.

Městys má podle ní z postavení případné přehrady o ploše 40 hektarů v údolí potoka Zlatnice mezi Bělou u Pecky a osadou Stupná obavy. "V lokalitě je vodní zdroj, hráz o výšce 27 metrů nám připadá jako sci-fi. Zlatnice je jen potůčkem a nedovedeme si představit, za jak dlouho by přehrada natekla. Zastavil by se rozvoj obce," řekla starostka. Své obavy dala najevo i při loňském setkání ve Vidochově, dodala.

Druhou novou lokalitou pro stavbu vodní nádrže v Královéhradeckém kraji má být údolí řeky Bělá severovýchodně od Skuhrova nad Bělou na Rychnovsku. Podle starosty Skuhrova Milana Bárty (Spolky pro obec) obec výhrady proti zařazení lokality mezi hájená území pro stavbu nádrží při loňském jednání na ministerstvu nevznesla. Oficiální souhlas schválený zastupitelstvem ani jiné stanovisko však obec nedala. Vše se podle Bárty projednávalo jen ústně.

"O možné přehradě se tady mluvilo již někdy před 40 lety. Teď to asi oprášili," řekl Bárta. Přehrada by podle jeho mínění v údolí mohla být. "Jde o zalesněnou a téměř neobydlenou oblast, žádné velké sítě tam nevedou," řekl. S případnou samotnou stavbou to podle něj tak horké nebude. Míní, že na stavbu by nedošlo dříve než za 50 let.

Ministerstvo zemědělství chce nově hájit 31 území pro vodní nádrže. Nejvíce, sedm, je jich v Kraji Vysočina. Většinou jde o lokality, které už v minulosti na seznamu byly, v uplynulých desetiletích z něj po námitkách místních zmizely.

Nyní je v celé ČR v takzvaném generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod 65 míst. V Královéhradeckém kraji jde o čtyři lokality: Pěčín a Lukavice na Rychnovsku a Fořt a Babí v okrese Trutnov.

