Peníze z brněnského projektu Daruj kelímek využije psí hospic na veterináře

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Mark / Flickr Nejvíce zvířat putuje do hospice z městských útulků z celé země. "Dále se k nám dostávají pejsci, o které se majitelé už nechtějí starat. Bohužel, někteří lidé mají zvíře pro zábavu, a ta jakmile skončí, pes oslepne nebo je dementní, inkontinentní, tak ho nechtějí. Také se staráme o zvířata, jež nám předá veterinární správa nebo policie, bývají z množíren, nebo týrána," řekla Vafková. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Návštěvníci brněnských adventních trhů loni již podruhé přispívali na charitativní záměry. Prostřednictvím projektu Daruj kelímek od 17. listopadu do 23. prosince darovali 18 organizacím 3,25 milionu korun. Nejvíce peněz, přes 627 000 korun, získal psí hospic z Bukovinky na Blanensku. Dar využije na zajištění veterinární péče, řekla ČTK Eliška Vafková, jež hospic s manželem provozuje.

Spolek Dejte nám šanci funguje asi deset let. V rodinném domě v Bukovince obvykle manželé pečují o 30 až 40 psů. O několik psů a koček se ve svém domě stará i Vafkové matka, některá zvířata dostávají do péče i spolupracovníci hospice. "U většiny zvířat je ale každodenní péče na mě, je to práce na plný úvazek. Nyní máme v domě 38 psů. Většina z nich jsou vyššího věku, 13 let a víc, bývají nemocní i jinak postižení," uvedla Vafková. S ohledem na svůj stav nepotřebují tolik pohybu, proto lze hospic provozovat v rodinném domě. "Většinu času prospí. Mohou ale využívat celý dům i zahradu, nemají kotce, jsou v pelíšcích," popsala.

Nejvíce zvířat putuje do hospice z městských útulků z celé země. "Dále se k nám dostávají pejsci, o které se majitelé už nechtějí starat. Bohužel, někteří lidé mají zvíře pro zábavu, a ta jakmile skončí, pes oslepne nebo je dementní, inkontinentní, tak ho nechtějí. Také se staráme o zvířata, jež nám předá veterinární správa nebo policie, bývají z množíren, nebo týrána. Tito pejsci jsou třeba mladší a více se hýbou, ale mají psychické potíže, tam je to o dlouhých týdnech práce s nimi," řekla Vafková. O služby hospice pozoruje stále větší zájem, nyní je na čekací listině osm zvířat.

Darované peníze využije spolek na zajištění půlroční veterinární péče. "Vybraná částka je z našeho pohledu astronomická. Díky ní si budeme moct dovolit akutní zákroky, paliativní péči i fyzioterapeuta, který se psy každý týden rehabilituje. Na opravy a úpravy využíváme peníze našich dlouhodobých podporovatelů, bez nichž bychom nemohli fungovat," řekla Vafková.

Charitativní sbírka spočívá v tom, že lidé na adventních trzích po dopití nápoje vrátí zálohovaný obal na stánek Daruj Kelímek a vyberou organizaci, které 50 korun věnují. Projekt vymysleli tři tradiční prodejci nápojů z vánočních trhů Ondřej Šibřina, Adam Vodička a Ondřej Reich. "Sbírku jsme zakládali s tím, že jsme věřili, že dokáže pomoci dobročinným organizacím i díky propojení vánočního času se štědrostí. Na začátku by nás ale nikdy nenapadlo, že dosáhne takových rozměrů," uvedl Šibřina. Více než 400.000 korun darovali lidé také Charitativnímu kočičímu spolku Kryšpín a 388.000 na dětský hospic Dům pro Julii.

reklama