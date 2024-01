Ústecký útulek loni přijal asi 400 psů, mezi nimi i pár rekordmanů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Ústecký útulek loni přijal na 400 psů a asi 200 koček, mezi nimi i pár rekordmanů. Některé dovezla městská policie. Více než polovinu odchycených psů si vyzvedává jejich majitel. Dočasný domov tam našli také potkani, králík, suchozemská nebo vodní želva. Letos má zařízení v plánu opravit některé starší kotce v karanténě, kam se zvířata před adopcí umisťují, řekla vedoucí útulku Jaroslava Ježková.

"Nejdéle je u nás pes Rocky, je to tříletý kříženec černé barvy," uvedla Ježková. Rocky je střední pes, který se do útulku několikrát vrátil. Když je sám doma, ničí zařízení, a proto potřebuje majitele, který ho patřičně vychová. "Nový majitel ho bude muset naučit poslouchat, je vhodný spíše na zahradu, nejspíš do kotce, kde nic nezničí, než přijde majitel domů," doplnila vedoucí. Rocky si navíc vybírá, který člověk se mu líbí, také proto je jeho umístění do nového domova komplikované.

Dalším rekordmanem je kříženec většího vzrůstu Ronald. Ze všech psů v útulku je nejstarší, oslavil 13. narozeniny. "Ronaldovi odešel páníček do nemocnice a už si ho nevyzvedl. Je zvyklý žít v bytě a je to takový dobrák," popsala jeho osud Ježková. Nový páníček se mu vzhledem k jeho vysokému věku hledá obtížně. Podle vedoucí je obecně o starší zvířata daleko nižší zájem. Nezřídka dožijí v kotcích bez plnohodnotného domova. Ježková doplnila, že nejstarší pes v historii útulku se jmenoval Čenda, kterému bylo odhadem mezi 17 a 19 lety.

Aktuálně je v útulku k adopci asi 20 psů. Většinou jde o střední či velké křížence. K mání je i několik koček. Útulek se nicméně stará i o zvířata, která doveze městská policie. Další zvířata jsou v karanténě, kde musí zůstat, než půjdou do adopce, aby je zkontroloval veterinář, a také se čeká, zda se u nich neprojeví nějaké onemocnění.

Loni se útulku podařilo vybavit karanténu pro kočky novými klecemi a vybudovat plot kolem chovných kotců, aby nemohla zvířata pobíhat po celém areálu. "V roce 2024 bychom rádi při dostatku finančních prostředků opravili část starých kotců v karanténě a kanály podél kotců, je tam potřeba udělat nové rošty a nově vše vyzdít," dodala vedoucí.

Útulek přijímá věcné i finanční dary. Každý den od 14:00 do 16:00 je venčení psů pro veřejnost. Útulek spadá pod ústeckou zoologickou zahradu. Nachází se pod nemocnicí v ulici V Lukách. Vedle areálu je psí hřiště, které vzniklo díky participativnímu rozpočtu. Odpoledne je vyhrazené psům z útulku.

