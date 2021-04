Petice požaduje přechod na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | dasroofless / Flickr Petice požaduje také přijetí protierozních opatření, která by mimo jiné finančně motivovala zemědělce k šetrnému využívání zemědělské půdy.

Přechod na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050 požaduje po vládě petice, která bude předmětem veřejného slyšení v Senátu. Signatáři petice vyzvali vládu a Parlament, aby se zasadily o snižování emisí skleníkových plynů a obnovu české půdy a krajiny. Vláda by kvůli tomu měla podle nich přepracovat dokumenty o ochraně klimatu a Státní energetickou koncepci.

Požadavky petice už v únoru podpořil sněmovní výbor pro životní prostředí ve svém usnesení. Vyžádal si od ministerstva průmyslu a obchodu, aby mu do konce dubna předložilo informace o průběhu tvorby podrobného plánu obnovy české krajiny. Plán by měl být podle petice zaměřen na zadržování vody v krajině s cílem zabránit vysychání půdy. Měl by obsahovat projekty v konkrétních lokalitách včetně jejich realizace.

Petice požaduje také přijetí protierozních opatření, která by mimo jiné finančně motivovala zemědělce k šetrnému využívání zemědělské půdy. Smyslem je mimo jiné zabránit zmenšování rozlohy orné půdy.

K požadavkům patří rovněž postupné uzavření hnědouhelných elektráren do roku 2030. Patří mezi ně Elektrárna Počerady, která by podle signatářů měla být uzavřena nejpozději v roce 2024. Elektrárnu, která patří mezi největší znečišťovatele ovzduší i výrobce energie, do loňska provozovala společnost ČEZ. Nyní patří do skupiny Sev.en Energy, která plánuje několikamiliardovou ekologizaci elektrárny

Petici od konce předloňského roku do loňského září podepsalo 5766 lidí, uvedli organizátoři ze spolku Česko za klima na svém webu.

