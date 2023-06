Planeta se otepluje o více než 0,2 stupně Celsia za desetiletí, tvrdí studie

Miloš Zahradník 9.6.2023 14:41

0.2 stupne za desetileti - to je 1 stupen za 50 let, pokud to tempo oteplovani vytrva (coz nevime) Pritom je docela bezne, ze prumerne teploty za dany mesic (vyrazneji to plati v zime, nez v lete) se na dane lokalite (treba Snezce, Milesovce ci jinde, kde se dlouhodobe meri) se dokazaly v uplnynulych desetileti lisit az o 10 stupnu, prizemz mezirocni zmeny radu 5 stupnu jsou docela bezne. Proc takoveto vysilovani? Navic u jevu ktery stejne nedokazeme ovlivnit nebot mu 1) poradne nerozumime (nenechte se v tomto ohlusit deesetioleti trvajici medialni palbou) 2) i kdybychom mu rozumeli lepe, alespon ve smyslu "10 miliard lidi ovlivnuje klimat vic nez 1 miliarda lidi a mene, nez 20 miliard lidi" - tak co s tim chcete delat, kdyz nas - nastesti - nejspis neceka celosvetova globalni vlada jedne velmoci ale spis multipolarni svet lokalnich velmoci majicich sve - casto protikladne i co se pocasi a klimatu tyce - zajmy?



No a selsky rozum na mnoho slozitejsich jevu kolem nas sice nestaci - ale porad je to lepsi voditko - co delat/nebo spis nedelat - nez celoplanetarni ideologicke silenstvi a zblbnuti jeho "vzdelanych" elit





Odpovědět