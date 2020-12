Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Divoká zvířata stresují hlasité výbuchy a ostré světelné efekty, které jsou průvodním jevem zábavní pyrotechniky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pokud máte rádi ohňostroje, zůstaňte ve městech a obcích, vzkazují, zástupci všech čtyř českých národních parku. V přírodě slavte bez nich, dodávají. Příroda potřebuje uprostřed zimy klid a ohňostroje do ní vnášejí hluk a stres. V národních parcích navíc ohňostroje zakazuje zákon.

„Divoká zvířata stresují hlasité výbuchy a ostré světelné efekty, které jsou průvodním jevem zábavní pyrotechniky. Při útěku vydávají zvířata velkou spoustu energie, kterou budou potřebovat v dalších zimních měsících,“ vysvětluje mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Jak děsivé mohou být dělbuchy a záblesky pro zvířata lidé dobře znají z reakcí svých domácích mazlíčku. „Ty jsou od nás ale už zvyklí na spoustu nepřirozených zvuků a světelných efektů. U divokých zvířat to je samozřejmě ještě intenzivnější,“ doplňuje mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Přesné reakce zvířat v přírodě se mapují složitě. „Dobře ale víme, že například divoce žijící ptáci vylekaní hlukem v panice prchají ze svých nocovišť a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do stromů a dalších překážek. Což může vést k jejich poranění a někdy i smrti. Savci zase mohou uvíznout v přírodních pastích, kterým by se za normálních okolností bezpečně vyhnuli,“ vypočítává mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Pomalu se ale mění i přístup lidí k oslavám nového roku. „Svědčí o tom i pozitivní reakce na náš vysvětlující spot z dílny společnosti Orchis Film, který jsme před dvěma lety zveřejnili na našich sociálních sítích. Uděláme to i letos. Pokud máte chuť nás podpořit, sdílejte ho s hashtagem #slavímvklidu,“ vyzývá mluvčí Národního parku Podyjí David Grossmann.

Ohňostroje jsou v národních parcích zakázány od června 2017, kdy v platnost vstoupila novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Lidem i zvířatům tak novela dala i legislativní příležitost oslavit příchod nového roku v klidném prostředí.

Ministerstvo životního prostředí počítá, že zóny bez ohňostrojů v budoucnu rozšíří vedle parků i na území v chráněných krajinných oblastech. „Z pohledu legislativy by se jednalo o jednoduchou změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, doplníme jen zákaz ohňostrojů k zákazům činností v CHKO. Bude to ale samozřejmě politické téma, a bude o tom diskuze, třeba i jestli zákaz nezúžit jen na 1. a 2. zóny CHKO. Ale za nás jsou důvody a přínosy jasné - zákaz bude mít pozitivní vliv na přírodu, na volně žijící živočichy, na ovzduší ve městech a obcích, a už dnes je poměrně jasné, že i s ohledem na domácí mazlíčky by ho uvítala silná většina populace,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.

reklama