Zvládnete tři měsíce bez auta? 40 domácností se ve Vídni zúčastní výzvy dopravního podniku

Vzdali byste se na tři měsíce svého auta? Vídeňský dopravní podnik Wiener Linien nyní hledá 40 domácností, které by tuto výzvu přijaly. Od května do července plánuje experiment v oblasti mobility. Čtyřicet domácností se zaváže nevyužívat svůj osobní automobil. Na oplátku obdrží měsíční rozpočet, který mohou využít na alternativní formy dopravy.Co experiment konkrétně obnáší? Účastníci odstaví na tři měsíce auto do garáže a budou mít možnost objevovat výhody udržitelné mobility. K dispozici budou mít měsíční rozpočet ve výši 500 eur na využívání veřejné dopravy, jízdních kol nebo různých sharingových nabídek.

Na celý projekt bude odborně dohlížet Universität für Bodenkultur Wien. Výzkumníci budou po dobu tří měsíců monitorovat dopravní návyky účastníků prostřednictvím mobilní aplikace a dotazníků. Cílem je zjistit, jak se jejich způsob cestování a výdaje na mobilitu mění oproti době, kdy pravidelně využívali vlastní vůz.

„Jako poskytovatel komplexních služeb v oblasti mobility se chceme podrobně zabývat motivy, které stojí za dopravním chováním. Samozřejmě chceme také ukázat, že veřejná doprava a sdílené služby mohou být atraktivní alternativou k používání automobilu. Nevěříme totiž, že je skutečně nutné mít ve městě auto, a chceme to dokázat,“ vysvětluje Alexandra Reinagl, jednatelka Wiener Linien.

Vídeň podporuje udržitelnou mobilitu dlouhodobě. Počet držitelů ročních jízdenek na MHD zde už od roku 2015 převyšuje počet registrovaných automobilů. Podle rakouské organizace VCÖ, která se zabývá udržitelnou mobilitou, navíc počet aut ve vídeňských obvodech klesá a ve 13 z nich připadá na 1 000 obyvatel méně než 400 vozidel.

