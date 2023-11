Platforma obcí a spolků proti jadernému úložišti odmítá zákon přijatý Sněmovnou

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | IAEA / Flickr Starosta Horažďovic Forman řekl, že jestliže je pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a další státní instituce inspirací Finsko, které už hlubinné úložiště staví, pak by se měly poučit i ve finské legislativě, která respektuje názor dotčených obcí při rozhodování o finální lokalitě.

Platforma proti hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu, která sdružuje 56 měst, obcí i spolků, odmítá zákon, jenž dnes prošel Sněmovnou. Nepodpořil slíbené posílení práv obcí při rozhodování o této stavbě, řekl ČTK mluvčí platformy a starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD). Právě v blízkosti Horažďovic je jedna ze zvažovaných lokalit pro stavbu úložiště - Březový potok.

"Poslanci odmítli návrhy Kláry Kocmanové (Piráti) a Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) i návrh Radka Kotena (SPD) na posílení postavení dotčených obcí při rozhodování o úložišti, které jim politici slibují dlouhé roky. Vnímáme takový krok velmi negativně," uvedl. Podle Formana nepomůže řešit dnešní konfliktní stav mezi státem a samosprávami při hledání a povolování tak výjimečné stavby, jakou úložiště vysoce radioaktivního odpadu podle starostů je. Z vládního návrhu zákona rovněž poslanci na návrh Ivana Adamce (ODS) vyškrtli spolurozhodující roli parlamentu, kterou starostům osobně slíbil ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN), dodal.

Forman řekl, že jestliže je pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a další státní instituce inspirací Finsko, které už hlubinné úložiště staví, pak by se měly poučit i ve finské legislativě, která respektuje názor dotčených obcí při rozhodování o finální lokalitě. "Takové řešení by neznamenalo zablokování stavby, jak je někdy mylně interpretováno, ale postavilo by obce na partnerskou vyjednávací pozici se státem. A je to také Finsko, kde o hlubinném úložišti rovněž rozhoduje parlament," uvedl.

Platforma je velmi zklamaná přístupem většiny poslanců k zákonu o úložišti. "Starostové se nebojí zodpovědnosti podílet se na takovémto rozhodování. Pokud v této podobě projde zákon i Senátem, budou obce na svém území bránit vybudování úložiště povolované tímto způsobem za využití všech dostupných prostředků. Vyškrtnutí kompromisní varianty zapojení souhlasu parlamentu považuji za vítězství technokratického přístupu rozhodování státu vůči občanům, uvedl mluvčí platformy.

SÚRAO požádalo koncem února ministerstvo životního prostředí o povolení geologického průzkumu, který posoudí čtyři místa v zemi. Kromě Březového potoka jsou to ještě Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína. Místo, kde úložiště za více než 110 miliard Kč vznikne, má být jasné do roku 2028, začít fungovat má v roce 2050. Správa už od dubna provádí povrchové geologické mapování a biologický screening.

