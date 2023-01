Plyn pro evropský trh poprvé po více než roce zlevnil pod 58 eur za MWh

Břetislav Machaček 16.1.2023 20:20 Reaguje na Pavel Hanzl

Od víkendu začíná mrznout a pak to klepne zase vás! Nechápete, že

rapidně klesla spotřeba a taky proč? Při takové ceně tu už ty

tankery nepřiplují a počkají na prázdné zásobníky a potrubí. Už

nyní plují zase jinam a budou si tu cenu udržovat na takové výši,

aby to nebyl jen přiměřený zisk, ale vývar! Vám se omlouvat nikdo

nebude, protože není za co. Nebýt teplé zimy, šetření a náhrady

plynu jinými palivy, tak ta cena taková není. Jen já už nepálím

ani kubík plynu nahrazeného dřevem a takových jsou desetitisíce.

To se pak tlačí na cenu plynu, když ho nikdo za tu cenu nechce!

Začít topit plynem i my, tak ta cena znovu vyskočí na maximum.



Odpovědět