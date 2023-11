Plzeň převzala pozemek od státu, rozšíří tam o hektar svoji zoo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zvažovanými druhy pro místo jsou například ovce modré, japonští kamzíci, pižmoni, orel kamčatský, několik druhů jeřábů a expozice vzácných sov.

Plzeň včera převzala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) více než hektarový pozemek. Rozšíří na něj svoji zoo, která tak bude mít 22 hektarů. O plochu směrem na Radčice, kde měla dříve policie služební psy, usilovala zoo 14 let. Vznikne tam expozice palearktické, tedy euroasijské oblasti, například s bizony a vlky, studie už je hotová. ČTK to řekl primátor Roman Zarzycký (ANO), který převzal od ÚZSVM klíče a předal je řediteli zoo.

"Rozšíření zoo o hektar se podaří jednou za generaci," uvedl primátor, který je velmi rád, že pozemek získalo město, a ne spekulanti. "Údajně se čekalo na to, až půjde do holandské dražby, ale my jsme ho koupili za odhad, za 22 milionů korun, což je skvělá cena," uvedl. Podle primátora tam vzniknou nové expozice a rozšíří se tam část botanické zahrady. Staré, až dvousetleté duby zůstanou zachovány. "Bude přístupná i opravená historická budova (vila). Musí se odbourat část staveb, které přiléhaly k psinci. Zachová se část klecí, které poslouží jako voliéry pro ptactvo," uvedl. Upraví se cesty ve svažitém terénu. Zoo zvažuje i expozici živočichů z plzeňské kotliny.

Zoo začne hned pracovat na projektu, který nezahrnuje větší stavby. Náklady zatím nezná, podle primátora půjde o jednotky až desítky milionů korun. "Dnes jsme si plácli na to, že už letos začnou čisticí práce v porostech a začne se bourat," uvedl.

"Na novém pozemku můžeme rozvinout rostliny a živočichy euroasijské oblasti - sovy, dravé ptáky, sudokopytníky, obojživelníky a rostliny, a navázat na současné medvědy, vlky a zubry," řekl mluvčí zoo Martin Vobruba. Zvažovanými druhy jsou například ovce modré, japonští kamzíci, pižmoni, orel kamčatský, několik druhů jeřábů a expozice vzácných sov.

V zoo teď vzniká nový pavilon pro guerézy a kočkodany za 30 milionů Kč. Dřevěná, 50 let stará ubikace za hlavním vchodem byla v havarijním stavu. Opice v ní byly podle Vobruby od roku 1998, před nimi vodní ptáci." A teď budou zastupitelé rozhodovat o navýšení o deset milionů korun na krmivo pro zoo na každý další rok, protože inflace se dotýká nejen rodin, dětí, ale také zvířat," uvedl Zarzycký.

