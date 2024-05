Plzeňská zoo postaví nový skleník s tropickým pralesem a africkými motýly

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Rusty Dodson / Shutterstock Chystanému skleníku bude dominovat africký tropický prales a velké seychelské želvy obrovské, které zoo chová asi 20 let. Ilustrační foto

Nový skleník s tropickým pralesem, želvami obřími a s pestrými africkými motýly postaví plzeňská zoologická zahrada. Má ji to umožnit zhruba jednadvacetimilionová investice jejího zřizovatele, města Plzně, z přebytku loňského hospodaření.Skleník má vyrůst vedle hlavního vchodu v místě, kde kdysi stály nízké klece. Bude z poloviny zděný a z poloviny prosklený kvůli energetickým úsporám a bude mít rozměry asi osmkrát 40 metrů, takže to bude poměrně velká stavba, podobně jako je skleník Madagaskaru a Afriky, řekl ředitel zoo Jiří Trávníček. Celá expozice bude součástí dlouhodobého konceptu zahrady v projektu Stopy člověka v přírodě. "To je asi 20 různých geografických zastavení z celého světa - indiánské kultury, Papua Nová Guinea, africké kmeny. Vytváříme etnografická zastavení, jak lidé žili nebo žijí původně, ne moderní člověk v paneláku, ale ještě zajímavá etnografie, kdy člověk ještě žil v souladu s přírodou. A do toho naše zvířata a rostliny," řekl Trávníček. Podobně vznikly už například expozice s berberskými lvi nebo skleníkový pavilon Středomoří či pavilon amazonského pralesa.

Chystanému skleníku bude dominovat africký tropický prales a velké seychelské želvy obrovské, které zoo chová asi 20 let. Mohou dorůst do délky krunýře až kolem jednoho a půl metru a žijí i více než 150 let. "Máme jich asi pět a současný pavilon je jim už těsný. Začínají se pářit, tak aby měly důstojné prostředí. A jako bonus tam budou tropičtí motýli. Člověk půjde pralesem, bude koukat na želvy, možná i krokodýly, a bude tam vzduch plný afrických motýlů," popsal ředitel. Zoo chce vybrat co nejpestřejší a nejzajímavější motýly, jací jsou v umělých chovech na motýlích farmách k mání.

Kromě zvířat a botanické části skleník nabídne také informace o líhnutí motýlů, o želvách, o ochraně přírody a biodiverzity. Expozici doplní také etnografické zajímavosti a předměty ve styl Afriky a Seychelských ostrovů.

"Plzeňská zoologická zahrada patří k největším atraktivitám v Plzeňském kraji, ročně ji navštěvuje kolem půl milionu lidí. Jsem rád, že díky přebytku hospodaření můžeme poskytnout prostředky na další investice," řekl primátor. Na provoz zoologické zahrady město v letošním rozpočtu vyčlenilo 107 milionů korun, podobně jako loni. V roce 2022 měla zoo z rozpočtu města přes 87 milionů, podle tehdejší výroční zprávy byl celkový obrat zahrady přes 170 milionů korun.

Zoo už dnes má kolekci asijských motýlů, a to v expozici o Filipínách, kde jsou také krokodýli, varani a želvy.

